Buochs Der Quai verliert ein Wahrzeichen Jahrelang prägte sie das Erscheinungsbild beim grünen Quai. Nun fiel die Weide der Motorsäge zum Opfer. Sie war krank.

Das Ende kam schnell und unspektakulär. Kaum hatte Forstwart Patrick Luchsinger mit der Motorsäge zum Schnitt angesetzt, stürzte die Weide krachend zu Boden. Der Boden bebte. Das Spektakel fand fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aus Sicherheitsgründen hielt die Gemeinde die Fällaktion geheim, um keine Schaulustigen anzulocken. Allzu stark konnte man sich eh nicht nähern, das Areal war grossräumig abgesperrt.

In Buochs am See wurde am Samstag eine grosse Weide gefällt. Bild: Eveline Beerkircher (Buochs, 12. Februar 2022) Aus Sicherheitsgründen wurde die Aktion vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Bild: Eveline Beerkircher (Buochs, 12. Februar 2022) In Buochs am See wurde am Samstag eine grosse Weide gefällt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Aktion vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Bild: Eveline Beerkircher (Buochs, 12. Februar 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Buochs, 12. Februar 2022)

Damit verlor der grüne Quai einen ihrer zwei markanten Bäume, die das Ortsbild prägten. «Der Baum war krank und musste darum gefällt werden», begründet Patrik Dommen, Leiter des Bauamtes Buochs, diese radikale Massnahme.

Die Weide neben einer Sitzbank hatte mehrere grössere Löcher und den Eindruck gemacht, dass sie verfault sei. «Auch brach kürzlich ein grösserer Ast ab und fiel herunter, was gefährlich ist.» Die Expertise der Murer Baumpflege, Kulmerau, brachte es an den Tag. Die schon in die Jahre gekommene Weide hat im Stammfussbereich abgestorbene Stellen. Der Rindenmantel ist über einen grossen Bereich des Stammes abgefallen. Der Baum kann die Krone nicht mehr komplett versorgen, was sich auch an den abgestorbenen Ästen zeigt. Von einem erheblichen Sicherheitsrisiko war im Expertenbericht zuhanden der Gemeinde die Rede. Auch sei ausgeschlossen, dass sich der Baum je wieder erhole.

Ein neuer Baum wird gepflanzt

Im März soll als Ersatz, etwa drei Meter neben dem Standort des gefällten Baumes, ein ähnlicher Baum gepflanzt werden, nämlich eine Hängeweide, auch Trauerweide genannt. Doch Sorgen bereitet der Gemeinde auch die benachbarte Trauerweide, direkt am See. Sie stützt sich einseitig auf die Seemauer ab – mit Folgen. Entlang der Mauer bildeten sich Risse. Darum wird sie nächsten Monat einem sogenannten Entlastungs- und Auslichtungsschnitt unterzogen, um den Druck auf die Seemauer zu reduzieren. Es sei absehbar, dass dieser Baum auch gefällt werden müsse. «Dafür haben wir aber noch etwa zehn bis fünfzehn Jahre Zeit. Bis dann hat die frisch gepflanzte Weide ja auch wieder eine stattliche Grösse erreicht», sagt Patrik Dommen.

«Ein generelles Problem haben wir mit unseren Bäumen nicht. Aber es kann halt passieren, dass Bäume gefällt werden müssen, wenn sie krank sind», hält Patrik Dommen fest. Auch seien die Kosten von rund 2700 Franken fürs Fällen und die Neubepflanzung sowie die rund 1300 Franken für die Schnittarbeiten in der Jahresrechnung der Gemeinde schon budgetiert.

Richard Barmettler von der Korporation Buochs (links) und Forstwart Patrick Luchsinger nach getaner Arbeit. Bild: Eveline Beerkircher (Buochs, 12. Februar 2022)

Vor zehn Jahren musste in Buochs auch schon zur Motorsäge gegriffen werden. Einige Ulmen am benachbarten Aawasseregg mussten gefällt werden. Sie waren von der sogenannten Ulmenwelke befallen, ausgelöst durch einen Pilz, den der Borkenkäfer von Baum zu Baum überträgt. Der Pilz nistete sich dann in den Ulmen ein, mit der Folge, dass diese austrockneten. Allerdings bekamen sie ein zweites Leben. Holzskulpturen in Form einer Meerjungfrau und Erdmännchen, geschaffen vom Oberrickenbacher Holzkünstler Franz Arnold, erfreuten später die Spaziergänger – gut acht Jahre lang. «Das Holz verfaulte, so mussten wir die Meerjungfrau im vergangenen Herbst entfernen. Die Erdmännchen fielen leider bereits vorher Vandalen zum Opfer», so Patrik Dommen.