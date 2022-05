Buochs Der Talboden wird besser vor Hochwasser geschützt Der Gemeinderat kann das Hochwasserschutzprojekt Schüpfgraben-Giessenkanal umsetzen. Der 4,6-Millionen-Kredit wurde deutlich angenommen.

Das Beispiel des revitalisierten Mühlebachs. Bild: PD

Mit einem hohen Ja-Stimmen-Anteil von 72,8 Prozent (1164 Ja zu 436 Nein) gaben die Buochserinnen und Buochser am Sonntag grünes Licht für den Kredit über 4,6 Millionen Franken. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 42,2 Prozent.

Damit kann der Gemeinderat das Gebiet Schüpfgraben-Giessenkanal besser vor Hochwasser schützen. Beim Schüpfgraben westlich der Kettstrasse wird ein Hochwasser-Retentionsbecken errichtet. Im Überlastfall wird so das Wasser direkt in den Schüpfgraben eingeleitet. Die Kapazität des Durchlasses Kettstrasse wird durch den Bau einer neuen Brücke vergrössert. Zudem sind auch ökologische Aufwertungsmassnahmen geplant. So wird der Schüpfgraben zwischen der Brücke Kettstrasse bis zur Pilatusstrasse analog dem Mühlebach im Seefeld revitalisiert. Der Giessenkanal wird saniert und mit zusätzlichen Strukturelemente und Fischerunterstände versehen, die zu variablen Fliessgeschwindigkeiten im ansonsten sehr monotonen Kanal führen. Damit wird auch dieser Bereich ökologisch aufgewertet.

Bereits schon früher wurde das Hochwasserschutzprojekt Ribibach am Buochserberg umgesetzt. Mit dem nun angenommenen Projekt soll nun auch die Gefahr eliminiert werden, welche im Talboden vom Schüpfgraben beziehungsweise den steilen Runsen am Buochserhorn besteht. Bei intensiven Niederschlägen könnte Wasser bei der Kettstrasse, auf Höhe der Pilatusstrasse sowie im Gebiet Schützenmatte/Parketti austreten. Im Einflussbereich des Vierwaldstättersees besteht zudem die Gefahr, dass der Giessenkanal durch hohe Seestände eingestaut wird und es zu Überschwemmungen im Siedlungsgebiet kommen kann.

Noch diesen Sommer sollen das Bauprojekt genehmigt und die Beiträge durch den Kanton zugesichert werden, welcher 1,1 Millionen Franken beträgt. Der Bund beteiligt sich mit 1,6 Millionen Franken an den Gesamtkosten von 4,6 Millionen Franken. Die Bauarbeiten sind zwischen November und Juni 2023 geplant.