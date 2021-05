Buochs Ein Pilatus-Flieger landet auf dem neusten Nidwaldner Kreisel Die Erschliessung zum Flugplatz mit neuer Fadenbrücke und Kreisel ist vollendet. Beim letzten Arbeitsschritt wurde es noch einmal spektakulär.

Der Pilatus-Flieger wird auf dem neuen Kreisel Fadenbrücke platziert. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 27. Mai 2021)

Zum letzten Mal geht die PC-9 M an diesem Donnerstagnachmittag in die Luft. Allerdings nicht mit eigenem Antrieb und nur ein paar wenige Meter. Ein Kran hievt das fast zwei Tonnen schwere Propellerflugzeug der Pilatus-Werke zentimetergenau an seinen Platz, nachdem es mit einem Lastwagen von den Pilatus-Werken auf der gegenüberliegenden Seite des Flugplatzes Buochs zum Kreisel Fadenbrücke gefahren wurde. In seinem Ruhestand kommt dem auffälligen schwarz-goldigen Flieger nach 22 Jahren und fast 1500 Flügen die Ehre zu, den neusten Nidwaldner Kreisel zu schmücken.

Die Montage dieses ausgedienten Flugzeuges im Auge des zweiten Betonkreisels Nidwaldens bildet den krönenden Abschluss der Bauarbeiten zur Erschliessung Fadenbrücke, ein Gemeinschaftsprojekt des Kantons, der Genossenkorporation Buochs und der Gemeinde Buochs. Diese beteiligten sich mit je einem Drittel an den Kosten von 4,5 Millionen Franken. Nebst einem Kreisel mit behindertengerechten Bushaltestellen entstand neben der alten Holzbrücke über die Engelbergeraa eine neue zweispurige Stahl-Beton-Brücke mit einer Traglast von 40 Tonnen. Damit sind das Industriegebiet Fadenbrücke und das benachbarte Flugplatzareal zeitgemäss über Buochs erschlossen. Die alte Holzbrücke mit einer maximalen Traglast von acht Tonnen dient künftig nur noch dem Fussgänger- und Langsamverkehr.

«Die Erschliessung des Flugplatzareals ist für die Gemeinde Buochs, aber auch für den ganzen Kanton Nidwalden sehr wichtig», sagt dazu Gemeindepräsident Werner Zimmermann. Denn diesem Gebiet falle für die Weiterentwicklung des Flugplatzes und Ansiedlung neuer Aviatik-, Gewerbe- und Industriebetriebe eine wichtige Rolle zu. Durch das Strassenbauprojekt sei die Grundlage für die Schaffung eines neuen kantonalen Arbeitsgebietes gelegt. Er freue sich deshalb, dass man nun den Bau der Erschliessung Fadenbrücke und Flugplatzareal Buochs abschliessen könne. Eine PC-9 M der Pilatus-Flugzeugwerke AG als Kreiselschmuck sei dabei das passende «Tüpfli uf em i».

«Mit der neuen Erschliessung ist der Grundstein nun gelegt, damit sich das Gewerbe Fadenbrücke und der Flugplatz als einer der schönsten Arbeitsstandorte Nidwaldens entfalten kann», meinte dazu der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger.

Eine Premiere für die Pilatus-Flugzeugwerke

Was für die Verkehrsteilnehmer, die von der Buochser Stanserstrasse ins Industriegebiet Fadenbrücke oder zum Flugplatz wollen, einen Neubeginn darstellt, bedeutet für Philippe Pagnier einen Abschied. Der Pilatus-Luftfahrzeugmechaniker wartete das Flugzeug in den vergangenen Jahren. Er war auch massgeblich daran beteiligt, die PC-9 M für den Kreisel anzupassen und bereitzustellen. Er sei froh, dass er das Flugzeug auf dem Weg zu seinem letzten Abschnitt eines bewegten Lebens habe begleiten dürfen. Das habe ihm den Abschied erleichtert, meint er.

«Ein Flugzeug an diesem Kreisel an der Zufahrt zum Flugplatz passt», sagt dazu Markus Kälin, Verwaltungsratspräsident der Airport Buochs AG und Assistent des Pilatus-Verwaltungsratspräsidenten Oscar J. Schwenk. Darum habe man spontan zugesagt, als der Gemeinderat Buochs diese Idee vorgebracht habe. Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal ziert ein Flugzeug der Pilatus-Werke einen öffentlichen Platz.

Am Freitag wird die neue Erschliessung mit Brücke und Kreisel in einer kleinen Feier durch die evangelisch-reformierte Pfarrerin Tünde Basler-Zsebesi und den katholischen Pfarrer Josef Zwyssig eingeweiht – im Beisein vom Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger und Vertretern von Gemeinde und Genossenkorporation Buochs.