Buochs-Ennetbürgen Direkt am Vierwaldstättersee in die Sauna Ab dem 1. Februar können Saunaliebhaberinnen und -liebhaber im Strandbad Buochs-Ennetbürgen direkt am Vierwaldstättersee den «Schwitzchaschtä» geniessen.

Nach dem Saunieren kühlt ein Bad im Vierwaldstättersee ab. Bild: PD

Der Tourismusverein Buochs-Ennetbürgen hat einen alten Bauwagen in eine finnische Sauna umgewandelt. Diese wird ab Februar im Strandbad Buochs-Ennetbürgen direkt am Vierwaldstättersee in Betrieb genommen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der sogenannte «Schwitzchaschtä» bietet Platz für bis zu sechs Personen. Während der Mietdauer steht der Sauna-Wagen den Gästen zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Neben dem Saunaraum gibt es zudem eine Umkleide mit einem Tisch und Bänken. Aufgeheizt wird die Sauna mit Holz und zur Abkühlung dient der Vierwaldstättersee. Somit ist sie autark und benötigt weder Strom- noch Wasseranschluss.

Die Idee einer Sauna am See entstand im vergangenen Frühling. Im Oktober fiel der Entscheid, dass das Projekt umgesetzt werden solle. «Die Sauna passt bestens zu unserer Region und ist als Winterangebot eine ideale Ergänzung zum Sommerprogramm an der Seemeile Buochs-Ennetbürgen», lässt sich Tourismus-Präsident Sepp Gabriel in der Mitteilung zitieren. Der Entscheid war schnell gefällt. Dank einem Crowdfunding konnten die notwendigen finanziellen Mittel zusammengetragen, ein Occasion-Bauwagen gekauft und schliesslich auch umgebaut werden. Der gelernte Schreiner, Roger Ernst, der selbst im Vorstand des Tourismusvereins tätig ist, half als Fachmann beim Umbau.

Sommerstandort gesucht

Der «Schwitzchaschtä» steht noch bis Ende März im Strandbad. Die Miete für eine Stunde in der Sauna kostet 35 Franken. Das halbstündige Einheizen der Sauna ist kostenfrei. Gebucht wird online und die Bezahlung wird vor Ort getätigt. Über den Sommer sucht der Tourismusverein noch einen Standort für den Saunawagen, dieser könnte zum Beispiel auch von einem Gasthaus in den Alpen betrieben werden. «Entsprechende Ideen werden gerne entgegengenommen und geprüft», heisst es in der Mitteilung. (sok)