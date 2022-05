Buochs Grosse Pläne für Kantonsstrasse Die Beckenrieder-, Ennetbürger- und Stanserstrasse sollen saniert werden. Kanton und Gemeinde informieren.

So soll der Postplatz in Buochs dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Auf der Kantonsstrasse in Buochs sollen im Januar 2024 Baumaschinen auffahren. Die Beckenrieder-, Ennetbürger- und Stanserstrasse sollen in Stand gesetzt und umgestaltet werden. Am kommenden Mittwoch informieren Gemeinde und Kanton detailliert über das Strassenbauprojekt, bei der es um Verkehrssicherheit, Instandsetzung und Strassenraumgestaltung geht. Ab 18. Mai liegt das Projekt zudem öffentlich auf.