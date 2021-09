Buochs Gemeinde kann ehemaligen Werkhof verkaufen Der alte Werkhof weicht einer Wohnüberbauung. Die Buochser haben dem Verkauf am Sonntag deutlich zugestimmt.

Der alte Werkhof an der Bürgerheimstrasse. Bild: Sepp Odermatt (Buochs, 6. Mai 2021)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 62,9 Prozent (1327 Ja zu 783 Nein) gaben die Buochser am Sonntag grünes Licht für den Verkauf des alten Werkhofs samt 358 Quadratmeter grosser Parzelle für 760'000 Franken. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 57 Prozent.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Liegenschaft will der Gemeinderat Schulden abbauen oder Neuinvestitionen finanzieren. Die Liegenschaft an der Bürgerheimstrasse 7 braucht die Gemeinde nicht mehr, seit der Werkdienst im November 2019 an den zentralen Standort an der Flurhofstrasse umgezogen ist, gleich neben der Feuerwehr. Das Grundstück geht nun an Adolf Barmettler über, der bereits schon das benachbarte 285 Quadratmeter grosse Grundstück besitzt. Er ist seit Sommer 2018 im Gemeinderat, eine Kaufanfrage reichte er allerdings schon vor Amtsantritt ein.

Käufer muss ein Wohnhaus erstellen

Der Gemeinderat stellte für den Verkauf allerdings Bedingungen. So muss der Käufer das Gebäude abbrechen und auf den beiden frei werdenden, zusammenhängenden Grundstücke ein Wohnhaus realisieren.

Ursprünglich wollte der Gemeinderat die Liegenschaft mit Baujahr 1964 nach dem Auszug des Werkdienstes anderweitig nutzen und vermieten. Doch konnten nur die fünf Garagen dauerhaft vermietet werden. Die Büroräumlichkeiten konnten nur teilweise vorübergehend vergeben werden.

Über das Geschäft hätte die Gemeindeversammlung abstimmen sollen, doch wurde es im November 2020 und auch in diesem Mai jeweils wieder abtraktandiert. Der Verkauf dieser Liegenschaft an einen Gemeinderat sei brisant und dürfe nicht an einer Versammlung mit wenigen Stimmbürgern entschieden werden, argumentierte damals ein Bürger, der mit einer Unterschriftensammlung das Geschäft an die Urne verwies.

Die SVP bekämpfte den geplanten Verkauf mit einem Flugblatt. Sie wollte dass die Gemeinde das Grundstück im Baurecht abgibt, also es behält, aber zum Bebauen zur Verfügung stellt.