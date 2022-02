Buochs Nach einem Jahr Pause will die «Uislumpätä» wieder durchstarten Verschiedene Guggen, Essen, Trinken und eine neue Überdach-Bar: Die Veranstalter des Fasnachtfests sind dieses Jahr voller Elan.

Die «Uislumpätä» findet dieses Jahr draussen statt. Bild: PD

Die 25. Ausgabe der «Uislumpätä» steht vor der Tür: Am 1. März findet das Fest in Buochs statt, jedoch auf einem kleineren Festareal als gewohnt. Obwohl alle Festaktivitäten draussen stattfinden, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein volles Abendprogramm freuen, so die Veranstalter.

Das Warm-up mit den Nidwaldner Zünften und den Guggen startet um 17.30 Uhr. Von 20 Uhr bis um Mitternacht werden dann acht Guggen aus der Umgebung nochmals ihre Stücke zum Besten geben. Ausserdem spielen die Laibbläser aus Buochs. Es gebe auch diverse Food- und Getränkestände, sodass die letzten Stunden der Fasnacht noch einmal ausgiebig genossen werden können. Dieses Jahr werde es neu eine Überdach-Bar geben, mehr verraten die Veranstalter dazu aber nicht.

Die Organisatorinnen und Organisatoren Die «Uislumpätä» Buochs wird seit jeher von Freiwilligen unter dem Patronat des Buochser Tourismusverein organisiert. Im Herbst 2019 wurde für den Anlass der Verein Uislumpätä Buochs gegründet, welcher seit 2020 die Organisation übernimmt. Das OK besteht aus acht Mitgliedern, welche alle selbst passionierte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind. Der Verein steht seit diesem Jahr unter der Leitung unserer Präsidentin Jenny Schwyzer.

Da der Fasnachtsabschluss in Buochs letztes Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste, seien die Verantwortlichen nun mehr denn je in Planungslaune und voller Motivation. Lange war für sie unklar, in welchen Rahmen und ob die «Uislumpätä» überhaupt stattfinden kann.

Anfang Januar dann das Durchatmen: Es konnte ein passendes Konzept erstellt werden, sodass das Fest den Vorschriften des BAG gerecht wird und es für die Besucherinnen und Besucher zu möglichst keinen Abstrichen komme. (mah)