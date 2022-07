Buochs Nidwaldner Skirennfahrerin versucht sich auf dem Wasser Die Emmetter Skirennfahrerin Nathalie Gröbli steigt am Samstag auf die Bretter – und zwar im Wasser. Sie nimmt an einer besonderen Sommer-Ski-Challenge teil.

Seit Januar 2018 ist Skirennfahrerin Nathalie Gröbli aus Emmetten im Weltcup-Ski-Zirkus im Schweizer Kader mit dabei. Nun versucht sich die junge Skirennfahrerin für einmal auf dem Wasser – ebenso auf den Skiern. Wie der Verein Tourismusregion Klewenalp in einer Mitteilung schreibt, wird sich Gröbli am Samstag, 30. Juli, unter der Leitung von Spitzen-Kanutin, Hannah Müller aus Buochs, einer speziellen «Sommer-Ski-Challenge» stellen. Zwei Kanus mit einer Mannschaft von bis zu zehn Personen werden lospaddeln und allein durch ihre Muskelkraft versuchen, die Ski-Athletin auf Wasserskis durch die Bucht von Buochs zu ziehen.

Nathalie Gröbli mit Wasserskis: Schaffen es die beiden Kanus die Weltcup-Fahrerin zehn Sekunden übers Wasser zu ziehen? Bild: PD

«Wir werden versuchen so schnell zu paddeln, dass wir Nathalie Gröbli aus dem Wasser bekommen und mindestens zehn Sekunden hinter uns herziehen können, sodass sie Wasserskifahren kann», wird Reto Wyss vom Verein Tourismusregion Klewenalp zitiert. Der Verein unterstützt seit zwei Jahren zusammen mit den Bergbahnen Beckenried Emmetten AG und der Bike Arena Emmetten die Skifahrerin aus Emmetten. Wer will, kann ab Donnerstag, 28. Juli, online mitwetten, ob die Paddler das schaffen oder nicht. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt bei der Auslosung als Preis eine Lektion Wasserski bei surfup swiss in Ennetbürgen. (inf)