Buochs Norbert Troxler ist neuer Präsident des Jodlerklubs Heimelig – zumindest vorübergehend Während die Jubiläumsanlässe im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer fielen, durfte der Jodlerklub Heimelig aus Buochs wenigstens seine 91. Generalversammlung abhalten. Im Zentrum der GV stand der Wechsel im Präsidium und die Ehrung zweier langjähriger Mitglieder.

«Niene isch Chiubi und niene isch Tanz, derheime ums Huis ume versuired me ganz.» Der Ausschnitt des Gedichts «Längwiiligi Zitte» von Lina Wisler-Beck aus dem Jahr 1920 (während der Spanischen Grippe) ist auch heute wieder aktuell. So nahm das Jubiläumsjahr 2020 des Jodlerklubs Heimelig Buochs coronabedingt einen ganz anderen Verlauf als geplant. Kein Jahreskonzert, kein Lotto-Match, kein Eidg. Jodlerfest, auch kein Jubiläumsanlass in der Pfarrkirche und auch das geplante Unterwaldner Naturjodelkonzert im August 2021 wurde abgesagt.

Nach der letztjährigen GV trafen sich die Jodler lediglich zu einem internen Grillabend und im September zu einer verkürzten, aber sehr kameradschaftlichen Jodlerreise nach Brig (inklusive der ärztlich angeordneten zehntägigen Erholungszeit anschliessend). Nur für eine kurze Zeit im Herbst wurde wieder gejodelt. Leider aber durften verschiedene traditionelle wie auch kirchliche Anlässe nicht mit Gesang umrahmt werden. So durfte der Jodlerklub zwei verdiente Ehrenmitglieder auch nicht auf ihrem letzten Weg begleiten: die langjährige Jodlerin Liseli Roos sowie Ehrenpräsident, Jodler und Naturjuizkomponist Xaver Ambauen.

Rochade im Vorstand: Norbert Troxler übernimmt vorübergehend das Präsidium

Geehrte, neue und alte Vorstandsmitglieder vereint (von links): Monika Frank, Hans Gabriel, Otto Muff, Armin Rölli, Norbert Troxler (neuer Präsident), Fredy Bernasconi, Sepp Barmettler (abtretender Präsident) sowie André Infanger und Weysi Achermann. Bild: PD

Präsident Sepp Barmettler, Bürg, und sein Vize Otto Muff reichten ihre Demission ein. Für ihre langjährige Vorstandstätigkeit wurde ihnen ein Bratchäsli überreicht. Neu übernimmt für ein Jahr Norbert Troxler das Amt des Präsidenten und Andrea Matter das der Vizepräsidentin. Armin Rölli als Kassier und André Infanger wurden zudem als Beisitzer für zwei Jahre neu in den Vorstand gewählt. Mit Applaus für ein weiteres Jahr wiedergewählt wurde auch die sehr motivierte und beliebte Dirigentin Sandra Zimmermann. Rechnungsrevisor ist neu Hans Gabriel. Für 25 Jahre Mitgliedschaft sind Monika Frank und Weysi Achermann mit grossem Applaus zu Ehrenmitgliedern ernannt worden, während Fredy Bernasconi und Hans Gabriel für 40 Jahre Vereinstreue geehrt wurden.

Mit 25 motivierten Jodlerinnen und Jodlern nimmt der Jodlerklub Heimelig Buochs ein noch ungewisses Jahr in Angriff. Der neue Präsident Norbert Troxler hofft aber auf Lockerungen beim Proben und auch bei möglichen Auftritten, sodass die herrlichen Stimmen der Buochser Jodlerinnen und Jodler schon bald wieder ohne Gesichtsmaske zu hören sein werden. (pd/inf)