Buochs SVP Buochs hat einen neuen Präsidenten An ihrer Versammlung wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand. Dave Kesseli gab sein Mandat als Präsident ab.

Die SVP Buochs versammelte sich am 10. Mai im Restaurant Sternen in Buochs zur 22. Generalversammlung. Wie es in einer Mitteilung heisst, blickte Präsident Dave Kesseli auf ein ereignisreiches Wahljahr zurück und erwähnte speziell den Anlass vom 28. Januar mit Ehrengast Bundesrat Ueli Maurer. Mit der Wahl der beiden Landräte Sepp «Achibi» Gabriel und Beat Risi habe die SVP Buochs erfolgreich ihre beiden Landrats-Mandate verteidigt. Die Jahresrechnung schloss mit einem kleinen Minus ab.

Der aktuelle Vorstand (von links): Präsident Felix Gehrig, Landrat Sepp Gabriel, Ernst Käslin und Landrat Beat Risi. Bild: PD (Buochs, 10. Mai 2022)

Wie die SVP weiter mitteilt, treten Sekretär Ruedi Peschel, Präsident Dave Kesseli und Vizepräsident Albert Frank aus dem Vorstand zurück. In einer Laudatio wurden die abtretenden Vorstände geehrt und für ihre Verdienste verdankt. Neu für drei Jahre in den Vorstand der SVP Buochs gewählt wurden die Landräte Sepp Gabriel und Beat Risi. Gewählt für zwei Jahre sind zudem Ernst Käslin als Vorstand und Sepp Zimmermann als Revisor. Das Amt des Präsidenten übernimmt für ein Jahr Felix Gehrig. (pd/inf)