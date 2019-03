Nextbike: Buochs tanzt aus der Reihe Der Gemeinderat erteilt dem Veloverleihmodell Nextbike eine Absage.

(pd/mvr) «Das Velofahren soll weiterhin nicht durch Steuerzahler finanziert werden. Eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Buochs wird deshalb weiterhin abgelehnt», schreibt der Gemeinderat nach seiner letzten Sitzung, um dann fortzufahren: «Wird eine andere Finanzierung gefunden, ist die Gemeinde bereit, allfällige Standorte zur Verfügung zu stellen. Eine alternative Finanzierungsmöglichkeit bestünde allenfalls über den Tourismus respektive die Tourismusabgaben.» Aktuell kann man in Nidwalden an rund 200 Stationen in Stans, Stansstad, Wolfenschiessen, Oberdorf, Ennetmoos, Hergiswil und Dallenwil ein solches Velo ausleihen.