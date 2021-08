Buochs Töffunfall fordert drei Verletzte Beim Autobahnanschluss Hobiel kam es zu einer Kollision zwischen einem Töff und einem Auto. Unter den Verletzten ist der zwölfjährige Beifahrer des Motorradlenkers.

Eine Töfffahrerin war mit ihrem zwölfjährigen Sohn als Beifahrer am Mittwoch in Buochs auf der Beckenriederstrasse in Richtung Beckenried unterwegs. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden bog im Bereich Hobiel ein entgegenkommendes Auto in Richtung Autobahnanschluss ab. Auf der Verzweigung kam es dabei zu einer Kollision, bei welcher der Töff zu Fall kam.

Als ein Auto auf den Autobahnanschluss abbog, kam es zur Kollision mit dem Töff. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Beim Unfall wurden Mutter und Kind auf dem Töff verletzt, die Lenkerin verletzte sich dabei schwer. Zudem wurde der Autofahrer leicht verletzt. Die drei verletzten Personen wurden mit dem aufgebotenen Rettungsdienst sowie der Rega ins Spital überführt.

Die Ein- und Ausfahrten des Autobahnanschlusses Buochs mussten für zirka drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Beckenriederstrasse wurde im Bereich der Unfallstelle mittels Verkehrsdienst einstreifig geführt. Der entstandene Sachschaden ist laut Mitteilung gross. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt. (nke)