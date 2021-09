Buochs Verkauf des ehemaligen Werkhofs kommt an die Urne Die Gemeinde braucht den alten Werkhof an der Bürgerheimstrasse nicht mehr. Für 760'000 Franken will sie die Parzelle verkaufen. Es ist der dritte Anlauf.

Der alte Werkhof an der Bürgerheimstrasse: Nun kommt sein Verkauf an die Urne. Bild: Sepp Odermatt (Buochs, 6. Mai 2021)

Über mehrere Jahrzehnte war an der Bürgerheimstrasse 7 der Werkdienst der Gemeinde Buochs einquartiert. Seit dieser im November 2019 an den zentralen Standort an der Flurhofstrasse, gleich neben der Feuerwehr, umgezogen ist, ist das Gebäude mit Baujahr 1964 verwaist. Die Gemeinde als Besitzerin hatte bisher keine Verwendung mehr dafür. Nun stimmen die Bürger an der Urnenabstimmung vom 26. September über den Verkauf des alten Werkhofs samt 358 Quadratmeter grosser Parzelle in der viergeschossigen Wohn- und Gewerbezone ab. Als Käufer vorgesehen ist der Besitzer der benachbarten 285 Quadratmeter grossen Parzelle, Adolf Barmettler. Er ist seit Sommer 2018 Mitglied des Buochser Gemeinderates. Eine Kaufanfrage hatte er allerdings bereits 2017 eingereicht, also vor seinem Amtsantritt.

Der Gemeinderat stellte für den Verkauf allerdings Bedingungen. So muss der Käufer das Gebäude abbrechen und auf den beiden frei werdenden, zusammenhängenden Grundstücken ein Wohnhaus realisieren. «Nur mit dem Zusammenlegen der beiden Parzellen lässt sich die Fläche sinnvoll bebauen», sagt dazu Gemeindepräsident Werner Zimmermann.

Keine sinnvolle Nachnutzung gefunden

Ursprünglich wollte der Gemeinderat die Liegenschaft nach dem Auszug des Werkdienstes im November 2019 anderweitig nutzen und vermieten. Doch konnten nur die fünf Garagen dauerhaft vermietet werden. Die Büroräumlichkeiten konnten nur teilweise und vorübergehend vergeben werden. «Und selber brauchen wir die Liegenschaft nicht mehr, zumal am neuen Werkhof noch Reserveräumlichkeiten vorhanden sind», hält Werner Zimmermann fest. So lasse sich hier keine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung realisieren.

Darum gibt es auch die Auflage, dass das Gebäude innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf abgerissen werden muss. Um das Geld für diese Kosten sicherzustellen, muss der Käufer eine Bankgarantie über 50'000 Franken hinterlegen. Der Verkaufspreis von 760'000 Franken beruhe auf einer Verkehrswertschätzung inklusive Gebäude. Dies sei ein hoher Preis, bei über 2100 Franken pro Quadratmeter. Mit dem Erlös aus einem allfälligen Verkauf will der Gemeinderat Schulden abbauen oder Neuinvestitionen finanzieren.

Verkauf ist umstritten

Über das Geschäft hätte die Gemeindeversammlung abstimmen sollen, doch wurde es im November 2020 und auch in diesem Mai jeweils wieder abtraktandiert. Der Verkauf dieser Liegenschaft an einen Gemeinderat sei brisant und dürfe nicht an einer Versammlung mit wenigen Stimmbürgern entschieden werden, argumentierte damals ein Bürger, der mit einer Unterschriftensammlung das Geschäft an die Urne verwies.

Die Finanzkommission gibt dem Stimmbürger keine Empfehlung ab. Aus finanzpolitischer Sicht sei der Verkauf nicht dringend, sei doch die Pro-Kopf-Verschuldung per Ende 2020 auf 1445 Franken zurückgegangen, womit sie deutlich unter dem Zielwert von 2500 Franken liege. Auch spiele der freie Markt bei diesem Geschäft nicht, womit die Maximierung des Verkaufspreises aus finanzpolitischer Sicht nicht gewährleistet sei. Doch anerkenne die Finanzkommission mögliche Synergien beim Verkauf an den Besitzer der benachbarten Parzelle, schreibt sie in der Abstimmungsbotschaft.

«Aus finanzpolitischer Überlegung mag das richtig erscheinen», entgegnet Werner Zimmermann. «Wir gewichten den Vorteil aber höher, dass mit dem Abbruch des ehemaligen Werkhofs und dem Zusammenschluss der beiden Parzellen die Fläche sinnvoll für ein Wohnhaus genutzt werden kann.»

Die SVP bekämpft mit einem Flugblatt den geplanten Verkauf. Ihrer Meinung nach soll die Gemeinde das Grundstück im Baurecht abgeben, also es behalten, aber zum Bebauen zur Verfügung stellen. «So hat die Gemeinde jederzeit die Möglichkeit, das Grundstück anderweitig zu nutzen, wenn sie später einmal Bedarf dafür hat», begründet Dave Kesseli, Präsident der SVP Buochs, die Nein-Parole. Jedoch: «Das würde die Nutzung beider Parzellen für ein Bauprojekt schwierig machen, wenn dem Käufer nur die eine Parzelle gehören würde», gibt Werner Zimmermann zu bedenken. Dave Kesseli sieht diesbezüglich keine Probleme.

«Eine Chance, um neue Wohnungen zu realisieren»

«Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass die Buochser dem Verkauf zustimmen», sagt Adolf Barmettler dazu, der auf dem Grundstück ein Fünffamilienhaus plant. «Dies ist eine Chance, um in Buochs, wo Bauland knapp ist, neue Wohnungen zu realisieren.» Von einer Bevorzugung, weil er im Gemeinderat sei, könne keine Rede sein. «Als die Gemeinde das erste Mal auf mich zukam, war ich noch gar nicht im Amt. Zudem sind die 2122.90 Franken pro Quadratmeter ein stolzer Preis, zähle ich noch die Kosten für den Abbruch dazu, kostet mich der Quadratmeter gar 2400 Franken.»