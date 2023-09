Buochs Vermisster FDP-Landrat im Vierwaldstättersee tot aufgefunden Der seit dem 26. August in Wolfenschiessen vermisste Politiker Remigi Zumbühl wurde in Buochs tot aufgefunden.

Im nidwaldnerischen Wolfenschiessen wurde seit dem Samstag, 26. August, ein Mann vermisst. Nun ist er in der Gemeinde Buochs im Vierwaldstättersee tot aufgefunden worden. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizei, dass es sich um den vermissten Nidwaldner FDP-Landrat Remigi Zumbühl handelt.

Vor einer Woche war die Suche nach dem Politiker auf die Einmündung der Engelbergeraa in den Vierwaldstättersee im Bereich Aawasseregg in Buochs ausgeweitet worden. Mit Tauchern der Luzerner Polizei und der Kantonspolizei Schwyz wurden die ufernahen Bereiche abgesucht. Seit dieser Woche unterstützte die Kantonspolizei Zürich die Suche mit ihrem Kameraschiff in den Tiefen des Sees und am Seegrund. Und konnte nun den Vermissten entdecken. Anschliessend wurde dieser mit Unterstützung von Tauchern der Luzerner Polizei geborgen.

Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest und werde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Nidwalden durch das Institut für Rechtsmedizin Zürich abgeklärt, wie die Polizei gestern mitteilte. Zurzeit lägen keine Hinweise vor, die auf eine Drittwirkung schliessen lassen. Die Angehörigen von Remigi Zumbühl wurden bereits vor der Mitteilung der Polizei über das Ableben informiert.

Grosse Anteilnahme in der Bevölkerung

Das Verschwinden von Remigi Zumbühl hatte in der Bevölkerung grosse Anteilnahme ausgelöst. Der FDP-Politiker war auch unter den Landrätinnen und Landräten ein beliebter und geschätzter Kollege. Bei der Polizei gingen während der Suche immer wieder wertvolle Tipps und Ratschläge aus der Bevölkerung ein, wie die Nidwaldner Polizei zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt hatte.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Nidwalden, der Kantonspolizei Zürich und Schwyz und der Luzerner Polizei die Feuerwehren der Gemeinden Wolfenschiessen, Dallenwil, Oberdorf und Buochs-Ennetbürgen, die Alpine Rettung Station Stans, die Rettungsflugwacht und die Armee. Die Suche sei durch viele Privatpersonen sowie diverse private Organisationen unterstützt worden. (eca/sfr)