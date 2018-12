Buochs: Zwei Unfälle innerhalb einer Viertelstunde Am frühen Mittwochmorgen haben sich auf der Beckenriederstrasse innert kurzer Zeit zwei Unfälle ereignet. Bei beiden Kollisionen gab es Verletzte.

Die Kantonspolizei Nidwalden wurde am Mittwochmorgen auf Trab gehalten. (Symbolbild: NZ)

In Buochs fuhr ein 44-jähriger Autolenker am Mittwoch um 5.35 Uhr auf der Höhe des ehemaligen Restaurants Kreuzgarten mit seinem Fahrzeug von einem Vorplatz rückwärts auf die Beckenriederstrasse. Zeitgleich fuhr ein 43-jähriger Töfflifahrer von Beckenried herkommend Richtung Stans. Dabei kam es zu einer Kollision, wobei der Töfflifahrer stürzte. Er wurde dabei erheblich verletzt und in ein Spital transportiert, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt.

Nur gut eine Viertelstunde später ereignete sich im Bereich des Autobahnanschlusses eine weitere Kollision. Dieses Mal zwischen einem Auto und einem Roller. Eine 50-jährige Autofahrerin fuhr von Beckenried herkommend in Richtung Autobahneinfahrt Buochs. Beim Linksabbiegen kollidierte sie mit einer entgegenkommenden Rollerfahrerin, welche auf der Beckenriederstrasse Richtung Beckenried unterwegs war. Die 17-jährige Rollerfahrerin wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert. Sie wurde in ein Spital transportiert. Der Sachschaden ist beträchtlich, der Roller erlitt einen Totalschaden. (pd/mst)