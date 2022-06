Buochs/Ennetbürgen Badiwiese wird wieder zum Open-Air-Kino Seit einem Vierteljahrhundert kann man im Strandbad Buochs-Ennetbürgen im Sommer jeweils Filme unter freiem Himmel geniessen. Am 29. Juni geht es wieder los.

Das Nidwaldner Open-Air-Kino am Vierwaldstättersee. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 9. Juli 2021)

Das Open-Air-Kino stiess bei der Bevölkerung von Anfang auf Wohlwollen. So schrieb unsere Zeitung von mehr als 300 Filmfans und anderen Gwundrigen, die sich im Strandbad einfanden, um den Eröffnungsfilm «Twister» im Sommer 1997 zu schauen. Die Bilanz der ersten Kinospektakel-Saison fiel positiv aus. «Schon lange hat kein Kulturanlass aus Ennetbürgen oder Buochs mehr ein solch breites und positives Echo bei der Bevölkerung ausgelöst», schrieb die Kulturkommission Ennetbürgen, die den Anlass zusammen mit der Kulturkommission Buochs organisiert hatte, damals in einer Pressemitteilung. Im Herbst desselben Jahres stand der Entschluss fest: Es gibt 1998 eine weitere Auflage.

Und so verwandelt sich die Wiese der Badi Buochs-Ennetbürgen am 29. Juni bereits zum 26. Mal wieder zum Freiluftkino. Wie schon in den Jahren zuvor legt das Kino eineinhalb Wochen vor den Schulsommerferien los, damit auch diejenigen Schülerinnen und Schüler noch einen Film schauen können, die danach ins Lager oder mit den Eltern in die Ferien reisen. Auch sonst hält man am Bewährten fest: Die Besucherinnen und Besucher dürfen ihren Film unter freiem Himmel geniessen – und zwar auf ihren selbst mitgebrachten Sitzgelegenheiten. Wer will, kann vor Ort einen Liegestuhl mieten.

Alle sollen auf ihre Rechnung kommen

Festgehalten haben die Organisatoren auch am Filmangebot mit dem Anspruch, für jeden Geschmack etwas zu zeigen. Am ersten Kinoabend landet man im Italien der 1970er-Jahre. Im Film «House Of Gucci» macht die ehrgeizige Patrizia die Bekanntschaft mit Maurizio, der zur mächtigen Fashion-Familie Gucci gehört. Es geht um Gier und Macht. Fans des Trickfilms kommen am 2. Juli auf ihre Kosten, wenn in «The Bad Guys» eine Gruppe tierischer Krimineller für Unterhaltung sorgt. Auch Hollywoodgrössen wie Sandra Bullock und Brad Pitt («The Lost City»), Tom Cruise («Top Gun: Maverick»), Will Smith («King Richard») und Jennifer Lopez in «Marry Me» tauchen auf der Nidwaldner Leinwand auf. Der Film «Elvis» am 15. Juli beleuchtet das Leben und die Musik des Kings im Kontext seiner komplizierten Beziehung zu seinem rätselhaften Manager. Im Mittelpunkt dieser filmischen Reise steht dabei auch eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen in Elvis’ Leben: Priscilla Presley.

Roland Dommen, Buochser Gemeinderat und diesjähriger OK-Präsident des Kinospektakels, spricht von einem guten Kinojahr. «Die Filmverleiher hielten Neuproduktionen wie etwa ‹Top Gun› im vergangenen Jahr zurück, weil wegen Corona viele Kinos geschlossen waren. Dieses Jahr ist das Angebot umso grösser.» Sollte auch das Wetter mitspielen, rechnet Dommen durchschnittlich mit täglich rund 300 Besucherinnen und Besuchern, womit die Kosten gedeckt wären.