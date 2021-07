Buochs/Ennetbürgen Hochwasser zwingt Kinospektakel zur Zwangspause Das Open-Air-Kino muss eine Woche pausieren. Die Badiwiese steht teilweise unter Wasser.

Das Standbad Buochs-Ennetbürgen teilweise überflutet. Bild: PD (14. Juli 2021)

OK-Präsident Toni Odermatt. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 9. Juli 2021)

Am Mittwoch hätte die dritte und letzte Woche des Kinospektakels Buochs-Ennetbürgen starten sollen. Daraus wird nichts. «Die Badiwiese wo die Kinobesucher sonst ihre Liegestühle oder sonstigen Sitzgelegenheiten aufstellen, steht unter Wasser», erzählt OK-Präsident Toni Odermatt. Doch die vier abgesagten Kinoabende werden nächste Woche nachgeholt. So steht der Film «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei» am 21. Juli auf dem Programm, tags darauf «The Gentlemen». «The Father» läuft am Freitag, 22. Juli. Und beschlossen wird der diesjährige Kinospektakel-Sommer am 23. Juli mit «Bohemian Rhapsody».