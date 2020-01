Buochser Seefeld: Mühlebach kommt wieder zum Vorschein Die Korporation Buochs und die Gemeinden Ennetbürgen und Buochs setzen ein Revitalisierungsprojekt um.

Josef Bucher (links) und Werner Barmettler von der Korporation Buochs stehen auf dem Gelände, wo der revitalisierte Mühlebach schliesslich durchfliessen wird. Bild: Corinne Glanzmann (Buochs, 21. Januar 2020)

Auf einer Länge von rund 280 Metern wird der Mühlebach im Grenzgebiet zwischen Ennetbürgen und Buochs revitalisiert. Heute fliesst der Bach unterirdisch in einer Röhre und mündet zwischen dem Buochser Bootshafen und dem Strandbad Buochs/Ennetbürgen in den See.

Es habe eine rege Bautätigkeit geherrscht in den vergangenen Jahren im Buochser Seefeld, sagt Josef Bucher, Geschäftsführer der Genossenkorporation Buochs. «Der Bootshafen wurde vergrössert, der Campingplatz ausgebaut», zählt er auf. Für all diese Projekte war vor Jahren ein kommunaler Richtplan Seefeld erarbeitet worden. Für jeden Teilbereich habe es zudem einen eigenen Gestaltungsplan gegeben.

Ökologischer Ausgleich bei der Bachmündung

Die Korporation möchte nun in dem Gebiet einen Parkplatz errichten, der in erster Linie den Benutzern des Bootshafens zur Verfügung stehen soll. «Auch für diesen Parkplatz braucht es einen Gestaltungsplan», betont Bucher im Gespräch mit unserer Zeitung. Und da der eingedolte Mühlebach genau unter dem Grundstück verlaufe, auf dem der Parkplatz entstehen soll, könne der Kanton die Korporation verpflichten, den Bach zu revitalisieren. «Wir wollten jetzt vorwärtsmachen und nicht bis zur Bewilligung des Parkplatzes warten», so Bucher.

Am Montag haben die Bauarbeiten begonnen. Das neue Bachbett verläuft gegenüber der heutigen Röhre etwas gegen das Strandbad hin verschoben vom Gebiet Nähseidy beim Coop Center hinunter den Beachvolleyball-Feldern entlang zum See. Die Felder müssen ein wenig versetzt werden und der Volleyballclub Buochs erstellt ein zusätzliches viertes Feld.

Der Bachlauf wird mit der Ufergestaltung und Bepflanzung rund 12 Meter breit sein. Unter der Seefeldstrasse hindurch wird er weiterhin in einer Röhre geführt. Vom Coop bis zur Seefeldstrasse entsteht ein neuer Fussweg.

Das ganze Projekt kostet gut 1,2 Millionen Franken. Knapp eine Million davon ist subventionsberechtigt. Die Korporation als Bauherrschaft und die ebenfalls beteiligten Gemeinden Ennetbürgen und Buochs rechnen mit rund 85 Prozent Subventionen von Bund und Kanton.

Im Uferbereich zwischen dem nördlichen Bootshafen und dem Strandbad wird die Bachmündung mit verschiednen ökologischen Massnahmen aufgewertet. «Wir realisieren bei dem Bachöffnungsprojekt ökologische Ausgleichsmassnahmen, die wir beim Bau des Bootshafens nicht vollständig umsetzen konnten», erläutert Werner Barmettler. Er ist Präsident der Baukommission und im Buochser Genossenrat für die Freizeitanlagen im Seefeld zuständig. Dafür hatte die Korporation seinerzeit 200000 Franken reserviert, die nun eingesetzt werden. Die Offenlegung des Baches entsteht auf rund 3500 Quadratmetern Land, das der Korporation Buochs gehört.

Bauarbeiten für ein Bachbett böten immer gewisse Herausforderungen, sagt Werner Barmettler. «Es muss so gebaut werden, dass es nicht ausgeschwemmt wird und auch den ökologischen Ansprüchen gerecht wird», sagt er. Ende Mai sollen die Bauarbeiten beendet sein. «Dann beginnt die Saison für Baden, Wassersport und auch auf dem Campingplatz ist dann mehr los.»

Vor 100 Jahren wurden Drainagen verlegt

Der Mühlebach fliesst seit rund 100 Jahren unterirdisch durch eine Röhre in den See. «Man wollte seinerzeit die Fläche, auf der heute auch der Flugplatz Buochs ist, für die Landwirtschaft nutzbar machen», sagt Josef Bucher. «Bis dahin war das Gebiet sumpfiges Riedland.» Die Bauern hätten damals jedoch kein Interesse gehabt, sich dort anzusiedeln, und hätten in erster Linie die Hänge bewirtschaftet. «Man hat dann rund 60 Kilometer Drainageleitungen verlegt, um das Gebiet zu entwässern», erzählt Bucher weiter. Dann sei es möglich geworden, die Fläche auch mit Fuhrwerken zu bearbeiten.

Schon bald sei auch die Armee auf die strategisch in den Bergen versteckte Fläche aufmerksam geworden. «Bereits in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es die ersten Flugbewegungen, damals noch nicht auf befestigten Pisten». Diese seien erst zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gebaut worden.