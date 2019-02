Bypass Luzern erzeugt wohl neuen Stau auf der A2 in Hergiswil «Bypass: Bund macht vorwärts», Ausgabe vom 1. Februar

Das Bundesamt für Strassen (Astra) präsentiert Informationen zum geplanten Bypass Luzern. Das Projekt geniesst neu beim Bund erste Priorität. Die öffentliche Auflage soll im Frühjahr 2020 erfolgen.

Insgesamt acht Spuren Autobahn werden die Stadt Luzern umfahren. Im Abschnitt Hergiswil verjüngt sich die Autobahn dann auf fünf Spuren, davon drei Spuren nordwärts und zwei Spuren südwärts – alles wie bis anhin. Jedoch: Luzern Süd wächst und Obwalden wächst und Nidwalden wächst. Zudem nimmt der Gesamtverkehr pro Person zusätzlich zu.

Wenn der Stau im Raum Luzern mit dem «Bypass Luzern» abnehmen soll, so wird der Autobahnabschnitt in Hergiswil wohl also zum neuen Stauraum werden. Das Astra glaubt, dass aufgrund seiner Verkehrsstatistik und dank einem Verkehrsregime mit maximal 80 km/h im gesamten Bereich des Bypass, dass der Verkehr auch in Hergiswil dauernd fliessen werde. Nur mag man das bei den unmittelbar Betroffenen, welche die Entwicklung in diesem Raum seit Jahrzehnten erleben, so wirklich nicht glauben. Insbesondere auch, weil im Abschnitt Hergiswil die Autobahn südwärts markant ansteigt und so die meisten auswärtigen Autofahrer die erträumte «Fliessgeschwindigkeit» von 80 km/h kaum einhalten, sondern unwillkürlich langsamer werden. Zusammen mit der Spurverengung werden plötzlich in der Geschwindigkeit rückfallende Autos und Lastwagen und der damit verbundene Handorgeleffekt erst recht zu Faktoren, die den Stau auslösen.

Um ein neues Staurisiko südwärts in Hergiswil zu vermeiden, muss die Autobahn von Luzern bis zur Verzweigung Nidwalden Obwalden beim Kirchenwaldtunnel durchgängig auf drei Spuren ausgebaut werden. Das Astra erwähnt, dass der kurze Autobahnabschnitt in Hergiswil «zu teuer» käme. Mit Blick auf die Gesamtkosten von 1,7 Milliarden Franken (ohne Spange Nord) ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass man eine «halbbatzige» Lösung bastelt, mit welcher am Schluss das auslösende Element für den Stau aus dem Raum Luzern lediglich nach Hergiswil verschoben wird. Womit die Gesamtsituation im Knoten und Raum Luzern nicht nachhaltig verbessert und zusätzlich die Erreichbarkeit von Nidwalden, Obwalden, Uri und Tessin massiv verschlechtert wird.

Conrad Wagner, Landrat Grüne, Stans