Car überholt Auto im Seelisbergtunnel trotz Gegenverkehr Das hätte Böse enden können: Ein Reisecar hat frühmorgens ein Auto trotz Gegenverkehr im Seelisbergtunnel überholt. Die Polizei konnte den Car in Luzern anhalten.

(pd/rem) Ein mit 65 Personen besetzter Reisecar fuhr am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 von Süden her in Richtung Norden. Auf Grund von Unterhaltsarbeiten wurde der Verkehr durch den Seelisbergtunnel im Gegenverkehr durch die Südröhre geführt.

Kurz vor dem Tunnelende überholte der Car gegen 4.45 Uhr trotz signalisiertem Überholverbot und rotem Überkopfsignal ein ebenfalls in Richtung Norden fahrendes Auto. Dabei näherten sich mehrere entgegenkommende Lieferwagen. Diese mussten auf Grund des Überholmanövers stark abbremsen, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt.

Der Reisecar konnte wenig später unter Mithilfe der Luzerner Polizei in Luzern angehalten werden. Der genaue Hergang wird von der Kantonspolizei sowie der Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt.