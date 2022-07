Corona-Booster Über 80-Jährige können sich jetzt in Nidwaldner Arztpraxen und Apotheken gratis impfen lassen – Obwalden zieht Impfaktion in Heimen womöglich vor Der Kanton Nidwalden unterstützt die neueste Empfehlung, sich nun als Person über 80 eine Auffrischimpfung gegen Corona verabreichen zu lassen.

Nun sollen sich neben immungeschwächten Personen auch Menschen über 80 eine weitere Auffrischimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Diese Empfehlung haben das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) am Dienstag gemacht. Denn die ältesten Menschen in der Schweiz haben das grösste Risiko eines schweren Verlaufs nach einer Coronainfektion. Bei ihnen lässt auch der Schutz der Impfung am schnellsten nach.

Der Kanton Nidwalden unterstütze die neueste Empfehlung, heisst es auf Anfrage. «Frauen und Männer über 80 Jahre weisen aufgrund ihres Alters und dem schneller nachlassenden Schutz als bei jüngeren Personen das höchste Risiko auf, schwer an Covid-19 zu erkranken.» Die Impfung ist für Menschen über 80 kostenlos und wird in Nidwalden in Arztpraxen und Apotheken angeboten. Eine vorgängige Anmeldung direkt bei den Impfstellen ist zwingend, heisst es weiter. Einige Impfstellen bieten eine Onlineanmeldung an, das Portal ist über www.nw.ch/coronaimpfung erreichbar.

Für kantonales Impfzentrum noch zu früh

Nun wieder ein kantonales Impfzentrum in Betrieb zu nehmen, sei in der gegenwärtigen Situation noch kein Thema, teilt der Kanton weiter mit. «Gemäss aktueller Einschätzung des BAG und der Ekif ist aber eine Empfehlung für eine weitere Auffrischimpfung auch für Personen ab 16 Jahren im Herbst wahrscheinlich. Dies, um auch in dieser Bevölkerungsgruppe den Impfschutz wieder zu erhöhen und dadurch die Gefahr von schweren Verläufen und einer Überlastung des Gesundheitssystems zu reduzieren.»

Das Nidwaldner Gesundheitsamt habe daher die Vorbereitungen für eine neue Impfaktion im Herbst aufgenommen. «Es wird abgeklärt, was eine Impfempfehlung für alle Personen ab 16 Jahren für die Impfkapazitäten und -infrastrukturen in unserem Kanton bedeuten würde.» Personen unter 80 Jahren müssen eine Auffrischimpfung im Moment noch selber bezahlen. In Nidwalden betragen die Kosten dafür 60 Franken. Diese Impfungen werden in einzelnen Arztpraxen durchgeführt.

«Heim-Impfungen» könnten vorgezogen werden

In Obwalden wollte man die Betagten ursprünglich etwas später im Jahr erneut impfen. «Es war bereits geplant, die älteren Personen in den Alters- und Pflegeheimen im Herbst vor Ort zu Impfen», teilt das Sicherheits- und Sozialdepartement auf Anfrage mit. «Im Augenblick sind wir dabei, abzuklären, diese ‹Heim-Impfungen› vorzuziehen.» Das Obwaldner Gesundheitsamt stehe deshalb mit den Alters- und Pflegeheimen in Kontakt.

Für die nun empfohlene zweite Auffrischimpfung für über 80-Jährige sei man jedoch ebenfalls bereit. Die durch das BAG angekündigte Ausweitung der Impfempfehlung auf die gesamte erwachsene Bevölkerung ab Herbst bedeute zudem, dass man nun die konkrete Planung dieses Angebots fortführen könne. (lur)