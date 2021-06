Corona Kanton Nidwalden erlaubt Impfung für Kinder ab 12 Jahren Bisher betrug das Mindestalter 16 Jahre. Die Impfungen werden in Kinderarzt- und Arztpraxen durchgeführt.

Im Kanton Nidwalden können sich ab sofort auch Jugendliche ab 12 Jahren für eine Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer-Biontech anmelden, wie Staatskanzlei mitteilt. Die Kinderarztpraxen und einige Hausärzte haben sich bereit erklärt, Jugendliche in dieser Altersgruppe zu impfen. Da im kantonalen Impfzentrum in Stansstad ausschliesslich der Moderna-Impfstoff verabreicht wird, ist dort eine Impfung erst ab 18 Jahren möglich. In Abklärung ist derzeit, ob auch Apotheken in Zukunft ab 12-Jährige impfen dürfen.

«Eine hohe Durchimpfungsquote trägt dazu bei, den Zirkulationsradius des Virus einzuschränken und das Risiko weiterer Ansteckungen und schwerer Verläufe zu reduzieren», lässt sich Kantonsarzt Peter Gürber in der Mitteilung zitieren. Zudem kann mit einer Impfung die Gefahr belastender Quarantänemassnahmen im Umfeld von Kindern und Jugendlichen eingedämmt werden. «Die Impfung für alle ab 12 Jahren ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Pandemie einzudämmen, weshalb wir impfwilligen Jugendlichen diese Möglichkeit anbieten wollen», wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in der Mitteilung zitiert.

Zurzeit beträgt dort das Mindestalter 16 Jahre. Im Kanton Nidwalden leben rund 1500 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren. Wie die restliche Bevölkerung können sich diese – mit Unterstützung der Erziehungsberechtigten – online unter nw.impfung-covid.ch für eine kostenlose Impfung in einer (Kinder-)Arztpraxis anmelden. (sok)