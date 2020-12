Corona-Massnahmen Keine Verlängerung der Sperrstunde: Auch in Nidwalden ist um 19 Uhr Schluss Der Kanton Nidwalden erfüllt die Kriterien nicht, um eine Verlängerung der vom Bundesrat verordneten Sperrstunde einzuführen. Der Regierungsrat prüft eine beschleunigte Finanzhilfe für wirtschaftlich hart getroffene Unternehmen.

(fmü) Nidwalden weise derzeit zwar eine relativ stabile Entwicklung der Fallzahlen auf, dies aber auf einem für den Kanton hohen Niveau im Vergleich zu Mitte November. Das schreibt der Nidwaldner Regierungsrat in einer Mitteilung vom Samstagnachmittag. Dies habe dazu geführt, dass der R-Wert derzeit bei 1,21 liege, weswegen der Kanton Nidwalden die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Sperrfrist gegenwärtig nicht erfüllt.

Der Nidwaldner Regierungsrat beabsichtige daher, an seiner Sitzung vom kommenden Dienstag die Sperrstunde für Restaurants und Bars in jedem Fall bis zum 4. Januar 2021 bei 19 Uhr zu belassen, mit Ausnahme von Heiligabend und Silvester, an denen der Betrieb bis 1 Uhr erlaubt ist. Lieferdienste für Mahlzeiten und Takeaways sind gemäss Bundesrat generell bis 23 Uhr gestattet.

Beschleunigte Unterstützung vorgesehen

Dieses Vorgehen soll vor allem der Planungssicherheit betroffener Betriebe dienen, schreibt der Regierungsrat weiter. Das Verbandspräsidium von Gastro Nidwalden sei über die Absicht des Regierungsrates informiert worden. Das Vorgehen werde in Bezug auf die Planungssicherheit grundsätzlich begrüsst.

Dem Regierungsrat sei bewusst, dass mit der neuen Regelung des Bundesrates die Gastrobetriebe um die Möglichkeit gebracht werden, ein vernünftiges Geschäft mit Abendessen zu machen. Aus diesem Grunde nehme er positiv zur Kenntnis, dass der Bundesrat dem Parlament eine Aufstockung des Härtefallprogramms vorschlägt. Angesichts der neuen Einschränkungen für Betriebe und Veranstalter und der sich vielerorts verschärfenden wirtschaftlichen Situation hält es der Regierungsrat für angebracht, auf kantonaler Ebene eine beschleunigte Unterstützung vorzusehen. Die entsprechenden Abklärungen hierfür seien unverzüglich an die Hand genommen worden.