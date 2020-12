CoronaMassnahmeN Nidwaldner Regierungsrat belässt Sperrstunde bis nach Neujahr bei 19 Uhr Die aktuell geltende Sperrstunde bleibt im Kanton Nidwalden bis zum 4. Januar 2021 bestehen. Der Kanton erfüllt die Voraussetzungen für eine spätere Sperrstunde nicht. Ausnahmen gibt es allerdings für Heiligabend und Silvester.

(sez) Seit vergangenem Samstag sind auch die Öffnungszeiten von Restaurants und Barbetrieben aufgrund verschärfter Coronamassnahmen des Bundes eingeschränkt. Es gilt Betriebsschluss abends um 19 Uhr. Der Regierungsrat hat nun in seiner Sitzung vom Dienstag entschieden, die Sperrstunde in jedem Fall bis zum 4. Januar bei 19 Uhr zu belassen. Dieser Schritt war bereits am Wochenende in einer Medienmitteilung angekündigt worden (wir berichteten).

Kantone mit einer günstigen epidemiologischen Entwicklung und ausreichenden Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung sowie beim Contact-Tracing können die Sperrstunde bis maximal 23 Uhr ausdehnen. «Der Kanton Nidwalden erfüllt die Voraussetzungen dazu allerdings nicht», teilt die Staatskanzlei Nidwalden mit. Vor allem die Reproduktionszahl, also jene Anzahl Personen, die ein Infizierter durchschnittlich ansteckt, dürfte auch bei etwas tieferen Fallzahlen in den nächsten Tagen nicht so schnell unter den vom Bundesrat geforderten Wert von 1,0 fallen. Zudem müsse der Wert mindestens sieben Tage in Folge unterschritten werden, um eine Lockerung der Sperrstunde in Betracht ziehen zu können.

Gastronomen sollen die Festtage verbindlich planen können

Der Regierungsrat hat auch das Verbandspräsidium von Gastro Nidwalden über seine Absichten orientiert. Ihm war wichtig, dass Gastronomiebetriebe im Hinblick auf die Fest- und Neujahrstage Planungssicherheit haben. «So können Unsicherheiten bezüglich Öffnungszeiten und Gästereservationen vermieden werden», wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in der Mitteilung zitiert. Ausnahmen bilden Heiligabend und Silvester, an denen Gastrobetriebe bis 1 Uhr geöffnet haben dürfen. Mahlzeiten-Lieferdienste, Take-aways und die Bewirtschaftung von Hotelgästen sind generell täglich bis 23 Uhr gestattet.

Der Regierungsrat beobachte die Entwicklung der Fallzahlen laufend und werde bei positivem Verlauf Anfang 2021 eine Ausweitung der Sperrstunde neu beurteilen. Noch offen ist, ob der Bundesrat am Freitag national weitere Einschränkungen bekanntgibt.