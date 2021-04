Coronapandemie Nidwaldnerinnen und Nidwaldner können sich online für die Covid-19-Impfung registrieren Der Kanton Nidwalden hat die Internetplattform für Covid-19-Impfungen aufgeschaltet. Somit können sich aktuell 65- bis 74-Jährige sowie enge Kontakte von Risikopersonen auch online für eine Impfung anmelden.

Ab sofort kann sich die Nidwaldner Bevölkerung online für eine Impfung gegen Covid-19 registrieren. Das Anmeldesystem ist laut einer Mitteilung des Gesundheitsamts unter der Webseite nw.impfung-covid.ch zugänglich.

Nachdem alle impfwilligen Personen über 75 Jahren oder mit einer chronischen Vorerkrankung mit erhöhtem Risiko zumindest die erste Impfung erhalten hätten, könnten sich inzwischen 64- bis 75-Jährige sowie Betreuungspersonal und weitere enge Kontakte von besonders gefährdeten Personen impfen lassen. Neu würden Covid-19-Impfungen auch in den drei Apotheken in Stans durchgeführt. Auch hierfür könnten sich Personen, die gemäss Impfplan aktuell an der Reihe sind, online anmelden. Sie erhalten per SMS die beiden Impftermine zugestellt, sobald sie an der Reihe sind.

Je nach Nachfrage könne es länger dauern, bis ein nächster freier Termin verfügbar sei. Wer sich bereits auf einer Impf-Warteliste seines Hausarztes befinde, brauche keine Online-Anmeldung vorzunehmen. Er oder sie werde zum gegebenen Zeitpunkt von der Arztpraxis kontaktiert.

Personen, die keinen Zugriff zur Online-Anmeldung hätten oder die Anmeldung aus anderen Gründen nicht selber vornehmen könnten, werden gebeten, zuerst mit dem Hausarzt Kontakt aufzunehmen oder auf die Unterstützung ihres Umfelds oder von Organisationen wie Pro Senectute oder Rotes Kreuz zurückzugreifen.

Kanton will effektiven Bedarf an Impfdosen eruieren

Auch alle weiteren impfwilligen Personen ab 16 Jahren könnten sich bereits jetzt online registrieren, schreibt das Gesundheitsamt weiter. Eine frühe Registrierung helfe mit, den effektiven Bedarf an Impfdosen im Kanton Nidwalden zu eruieren. Die Termine für die breite Bevölkerung würden anhand des weiteren Verlaufs der Impfaktion zum gegebenen Zeitpunkt freigeschaltet und auf geeignete Weise kommuniziert. Sofern die Impfstoffe weiterhin im momentanen Rhythmus und in der gegenwärtigen Menge einträfen, sei der Einbezug eines Impfzentrums absehbar, um die Durchimpfung der Bevölkerung zu beschleunigen. Auch hier werde das Online-Anmeldeverfahren zum Zug kommen. Die Planungen seien soweit fortgeschritten, dass ein Impfzentrum innert wenigen Tagen in Betrieb genommen werden könnt.

Für den Anmeldeprozess im Internet seien keine Dokumente notwendig. Personen, die einen Eintrag in den elektronischen Impfausweis wünschten, benötigten bei der Anmeldung die Nummer ihrer Krankenkassen-Versicherungskarte. Sowohl die Anmeldung zur Covid-19-Impfung als auch die beiden Impfungen selbst seien kostenlos.

16,2 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten

Je nach Andrang zu Beginn der Online-Anmeldung seien Wartezeiten auf der Webseite nicht auszuschliessen. Der breiten Bevölkerung wird daher empfohlen, sich nicht umgehend, sondern im Verlauf der nächsten Tage und Wochen zu registrieren. Die Registrierung allein hat keinen Einfluss auf die Zulassung der einzelnen Personengruppen zur Impfaktion.

Der Kanton Nidwalden hat bisher 13‘815 Impfdosen erhalten und davon bis Ende der vergangenen Woche 9776 verabreicht. Gegenwärtig haben 16,2 Prozent der Nidwaldner Bevölkerung, die sich theoretisch impfen lassen könnten (rund 36'500 Personen), mindestens eine Impfung erhalten. Bereits seit einiger Zeit vollständig geimpft sind sämtliche impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen.