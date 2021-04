Covid-19 In Obwalden und Nidwalden können sich weitere Personengruppen impfen lassen Die Kantone erwarten weitere Lieferungen von Impfstoffen. In Obwalden startet ein Pilotversuch mit repetitivem Testen, in Nidwalden werden demnächst auch die Apotheken impfen können.

Gegenwärtig hätten 13,7 Prozent der Bevölkerung im Kanton Nidwalden, die sich theoretisch impfen lassen können, mindestens die Erstimpfung erhalten, schreibt das Gesundheitsamt in einer Mitteilung. Bereits seit einiger Zeit vollständig geimpft seien sämtliche impfwilligen Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen. Inzwischen sei auch die Erstimpfung bei den über 75-Jährigen sowie chronisch Kranken mit erhöhtem Risiko abgeschlossen. Ebenfalls sei beim Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt die Erstimpfung weit fortgeschritten.

Gemäss statistischen Erhebungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gehört Nidwalden aktuell zu den Kantonen mit den tiefsten Impfquoten pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner. «Es handelt sich bei dieser Statistik auch immer um eine Momentaufnahme. Nachdem wegen Lieferengpässe bei den Herstellern sowie Auf- und Abrundungsmechanismen bei der Zuteilung des Impfstoffes über mehrere Wochen keine Dosen bei uns eingetroffen waren, hat es zuletzt innert kurzer Zeit mehrere grössere Lieferungen gegeben, sodass wir das Tempo unserer Impfaktion wieder forcieren können», wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in der Meldung zitiert.

Es werden keine Impfdosen zurückgehalten

Das Gesundheitsamt versichert, dass keine Impfdosen zurückgehalten würden, wie es teilweise in Reaktionen aus der Bevölkerung kolportiert werde. «Ich habe Verständnis für die wachsende Ungeduld. Ich kann aber versichern, dass der Impfstoff sehr rasch verabreicht wird, damit die impfwillige Bevölkerung so schnell und so gut wie möglich vor dem Coronavirus geschützt ist», betont Michèle Blöchliger.

Dank der grösseren Lieferungen könne nun mit der Impfung bei Personen zwischen 65 und 74 Jahren, beim Betreuungspersonal und weiteren engen Kontakten von besonders gefährdeten Personen sowie bei Erwachsenen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Ausbruchsrisiko gestartet werden. Die Arztpraxen nähmen mit den angemeldeten Impfwilligen Kontakt auf. Alternativ könnten sich Personen der genannten Gruppen online registrieren und einen Termin wählen. Die Aufschaltung der Internetplattform erfolge in den kommenden Tagen. Ab dann sollen auch in Nidwaldner Apotheken Covid-19-Impfungen vorgenommen und entsprechende Termine online gebucht werden können, so die Mitteilung weiter.

Sofern sich an den bis heute angekündigten Liefermengen und -terminen von Impfdosen nichts ändert, kann sich die breite Bevölkerung voraussichtlich ab zirka Mitte Mai impfen lassen. Die Planungen für den Aufbau eines Impfzentrums sind soweit fortgeschritten, dass dieses im Bedarfsfall innert wenigen Tagen in Betrieb genommen werden kann. Gemäss heutigem Stand geht das Gesundheitsamt davon aus, dass Ende Juni ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung von Nidwalden geimpft sein wird. Die ganze Impfaktion soll im Spätsommer abgeschlossen sein.

2900 Personen in Obwalden haben zwei Impfungen erhalten

Der Kanton Obwalden erhalte seit Anfang März regelmässige Lieferungen von Impfstoffen, teilt das Gesundheitsamt mit. Im kantonalen Impfzentrum in der Sarner Truppenunterkunft Freiteil nehme die Firma Misanto momentan an einem Tag pro Woche rund 400 Impfungen vor. Auch Hausärzte impften in beschränktem Rahmen. Bislang hätten rund 4900 Obwaldnerinnen und Obwaldner eine Impfung erhalten, 2900 von ihnen bereits eine Erst- und Zweitimpfung.

Die Impfungen der angemeldeten Personen über 75 Jahre mit Vorerkrankungen seien im kantonalen Impfzentrum beinahe abgeschlossen. Deshalb könnten weitere Personengruppen ebenfalls geimpft werden: alle Personen über 75 Jahre, Personen zwischen 16 und 75 Jahren mit Vorerkrankungen sowie Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen.

«Damit diese Personen zeitnah geimpft werden können, bitten wir alle Impfwilligen, sich für eine Impfung anzumelden und sich auf der Warteliste eintragen zu lassen», so Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamts Obwalden, in der Mitteilung. Obwohl weiter mit Wartezeiten zu rechnen sei, beschleunige eine frühzeitige Anmeldung die Impfkampagne.

Die Anmeldung sei für Personen aller Altersgruppen offen. Personen auf der Warteliste werden telefonisch für die Impfung aufgeboten. Die Anmeldung sei auch über den Hausarzt möglich, der Patienten selbst impfe oder sie ans kantonale Impfzentrum überweise.

«Wir könnten unsere Kapazitäten im Impfzentrum rasch auf bis zu 7000 Impfungen pro Woche erhöhen, erhalten aber nach wie vor weniger Impfdosen als gewünscht», sagt Olivier Gerber. Bis Ende April rechnet der Kanton Obwalden mit der Lieferung mehrerer tausend Impfdosen. In den Monaten Mai und Juni sollten die Kontingente für den Kanton Obwalden nochmals zunehmen.

Symptomlose Personen frühzeitig erkennen

Als Teil der kantonalen Strategie zur Eindämmung von Covid-19 wurde laut der Mitteilung vergangene Woche im Kanton Obwalden eine Pilotphase für das repetitive Testen gestartet. In Zusammenarbeit mit der Firma Misanto werde die ganze Belegschaft eines Betriebes wöchentlich einmal getestet. Diese repetitiven Tests unterschieden sich von den bisherigen Tests von Personen, bei welchen ein Verdacht auf eine Covid-19-Infektion bestehe. Beim repetitiven Testen würden Personen regelmässig getestet, die zwar keine Symptome, aber viele soziale Kontakte hätten. Symptomlose Personen, die sich dennoch mit Covid-19 angesteckt hätten, sollen so frühzeitig erkannt werden. Oft seien diese sogenannten asymptomatischen Personen verantwortlich für überproportional viele Ansteckungen. Weitere Pilotprojekte, auch für Schulen, befänden sich in der Startphase. Die wöchentlichen Tests stiessen bei vielen Obwaldner Betrieben unterschiedlicher Grösse auf Interesse.

Im Testzentrum in der Truppenunterkunft Freiteil (neben dem Impfzentrum) werden weiterhin PCR-Tests und Schnelltests durchgeführt. Der Bund übernimmt die Kosten für die PCR-Tests bei Personen mit Symptomen, die über das Contact-Tracing zu einem Test aufgefordert wurden, sowie alle Kosten für die Schnelltests.