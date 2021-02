Covid-Härtefallmassnahmen Landrat segnet Notverordnung zu Überbrückungshilfen für Firmen ab Einstimmig hat das Nidwaldner Parlament die von der Regierung erlassene Notverordnung für Überbrückungshilfen für jene Unternehmen genehmigt, die von den Covid-19-Massnahmen hart getroffen wurden.

Der Landrat beschäftigte sich gestern mit der Notverordnung der Regierung für die Härtefallmassnahmen infolge der Corona-Pandemie. Erlassen worden war sie am 22. Dezember des vergangenen Jahres. Sie ermöglichte, dass bereits ab Januar 2021 finanzielle Hilfen für Unternehmen bereitgestellt werden konnten, die von der Pandemie schwer getroffen wurden. Denn die Referendumsfrist für den Landratsbeschluss über die Härtefall-Finanzhilfen läuft erst am 22. Februar ab. Der Landrat hatte am 16. Dezember 2020 einen Rahmenkredit von 5 Millionen Franken für die Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen beschlossen. Zusammen mit den Bundesmitteln stehen insgesamt 10,43 Millionen Franken zur Verfügung.

Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger sagte am Mittwoch im Theatersaal des Kollegiums St. Fidelis in Stans, dass Anfang Jahr neun Gesuche für Überbrückungshilfen gestellt worden seien. Zwei davon hätten gutgeheissen werden können. «Die Gründe für die Ablehnung waren ganz unterschiedlich», hielt Filliger fest. Sie reichten von einem zu geringen Jahresumsatz bis zu ausstehenden Beiträgen in den Sozialversicherungen oder einer Firmengründung nach Beginn der Pandemie.

Die beiden vorberatenden Kommissionen stellten sich hinter die Notverordnung. Jörg Genhart (SVP, Stans) sagte, die Finanzkommission sei etwas überrascht gewesen, dass nur so wenige Gesuche eingegangen seien. Auf der anderen Seite zeige dies, dass viele betroffene Nidwaldner Unternehmen noch über genügend Liquidität verfügten.

Die Fraktionen stellten sich ebenfalls hinter den Beschluss. Delf Bucher (Grüne, Ennetbürgen) forderte namens der Grünen/SP-Fraktion dazu auf, mehr zu tun, als nur dem Schema des Bundes zu folgen. «Den Kredit von 5 Millionen Franken haben wir vor dem zweiten Lockdown beschlossen», hielt er fest. Das Geld werde nicht reichen. Edi Engelberger (FDP, Stans) ortete einen Grund für die wenigen Gesuche für Überbrückungshilfe in der «sportlichen» Einreichefrist vom 4. bis zum 8. Januar. Engelberger befürchtete angesichts der verschärften Einschränkungen, dass das Jahr 2021 für die Wirtschaft noch schwieriger werde als 2020.