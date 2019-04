CVP-Kandidatur in Nidwalden bei den nationalen Wahlen bleibt offen Der CVP-Kantonalvorstand vertritt die Ansicht, man müsse nicht um jeden Preis am 20. Oktober zur Wahl antreten. Alle bisher angefragten Personen haben abgesagt. Noch finden in einzelnen Ortsparteien Gespräche statt.

Die CVP-Delegierten tagen in Oberdorf. (Bild: Martin Uebelhart, 15. April 2019)

(mu) An der Delegiertenversammlung der CVP Nidwalden informierte Parteipräsidentin Therese Rotzer über den aktuellen Stand bei den nationalen Wahlen. Es gebe keinen Rücktritt in Nidwalden. «Wir müssten einen bestehenden Mandatsträger angreifen», so die Kantonalpräsidentin gestern Abend in Oberdorf.

Im Kantonalvorstand sei man der Meinung, dass man antreten möchte, wenn man einen valablen und aussichtsreichen Kandidaten habe. «Wir waren aber auch der Meinung, dass wir nicht um jeden Preis antreten müssen, weil keine Vakanz vorliegt.» Der Vorstand habe die drei CVP-Regierungsmitglieder, Landräte und die drei Gemeindepräsidenten konkret auf eine mögliche Kandidatur angesprochen. «Alle diese Personen haben uns inzwischen abgesagt», so Therese Rotzer. Ob die CVP antrete oder nicht, sei noch nicht definitiv. Noch fänden in einzelnen Ortsparteien Gespräche statt. Diese haben bis am 30. Juni Zeit, allfällige Kandidaten zu nominieren.