Dallenwil Arbeitsunfall mit Traktor: 25-Jähriger schwer verletzt Bei Holzarbeiten ist ein Mann mit einem Traktor abgestürzt. Dabei hat er sich schwer verletzt und er musste ins Spital geflogen werden.

Der Traktor ist 100 Meter eine Felswand hinuntergestürzt. Bild. PD

Auf der Wissiflue in Nidwalden kam es am Samstagabend gegen 18.20 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Ein 25-Jähriger war mit Holzarbeiten beschäftigt, als er mit dem Traktor rund 100 Meter eine Felswand hinunterstürzte. Dabei hat er sich schwer verletzt. Wie die Nidwaldner Polizei mitteilt, konnte er mithilfe zweier Rettungshelikopter und Fachspezialisten Helikopter der Alpine Rettung Schweiz geborgen werden. Anschliessend flogen sie ihn in ein ausserkantonales Spital.

Damit der Traktor nicht weiter abstürzt, wurde er auf der Unfallstelle für eine spätere Bergung gesichert. Die Familienangehörigen wurden durch das Care Team Nidwalden betreut. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt. (rad)