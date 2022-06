Dallenwil Gleitschirmpilot bleibt über steilem Abhang hängen – kann aber unverletzt geborgen werden Ein Gleitschirmpilot blieb am Samstagmittag an einer Baumkrone hängen. Um ihn zu befreien, brauchte es Spezialisten.

Ein Gleitschirmpilot verlor die Kontrolle über sein Fluggerät und blieb an einer Baumkrone hängen. Diese befand sich über einem steilen Abhang, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Medienmitteilung schreibt. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13 Uhr.

Die Polizei hat die Unfallstelle rot markiert. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Der 31-jährige polnische Gleitschirmpilot mit Wohnsitz in der Schweiz hatte seinen Trainingsflug beim Gleitschirmstartplatz in Wolfenschiessen gestartet und beabsichtigte, in Wolfenschiessen zu landen. Im Bereich Wissifluewald blieb er jedoch über einem steilen Abhang an einer Baumkrone hängen. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten den Verunfallten rasch auffinden. Aufgrund der schwierigen topografischen Verhältnisse mussten zur Bergung zahlreiche Spezialisten beigezogen werden.

Der Gleitschirmpilot befand sich in einer misslicher Lage. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Nach rund einer Stunde konnte der Gleitschirmpilot unverletzt geborgen werden. Nebst der Kantonspolizei Nidwalden standen Spezialisten der Rega, die Alpine Rettung Schweiz sowie ein privates Helikopterunternehmen im Einsatz. Die Kantonspolizei Nidwalden klärt nun den genauen Unfallhergang ab. (fpf)