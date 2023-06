Dallenwil Tödlicher Arbeitsunfall: 77-jähriger Mann stürzt mit landwirtschaftlichem Transporter den Hang hinunter Bei Heuarbeiten auf dem Wiesland kam es in Dallenwil am Dienstagabend zu einem tödlichen Arbeitsunfall.

Die Gemeinde Dallenwil. Bild: Florian Pfister (26. Juli 2022)

Ein Mann war in Dallenwil am Dienstag um zirka 17.20 Uhr mit einem landwirtschaftlichen Transporter unterwegs. Dabei fuhr der 77-Jährige bergwärts in einem steilen Hang über frisch gemähtes Wiesland, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt.

Aus noch ungeklärten Gründen rollte der Transporter zirka 60 Meter rückwärts über den steilen Hang hinunter. Folglich überschlug sich der Transporter und der 77-jährige Lenker wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, bevor es letztlich auf dem Dach zur Endlage kam. Der Lenker blieb schwer verletzt auf dem Wiesland liegen.

Der Verunfallte wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst und der Rettungsflugwacht Rega betreut. Er wurde anschliessend in ein ausserkantonales Spital überflogen, wo er rund drei Stunden später seinen Verletzungen erlag. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Nidwalden, die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega, sowie das Care-Team, die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Nidwalden. Die Bergung des stark beschädigten Landwirtschaftsfahrzeuges wird in den nächsten Tagen vorgenommen. (zfo)