Das O-iO in Sarnen ist abgesagt – gehen trotzdem alle hin? Offiziell ist der beliebte Oldtimer-Anlass zwar abgesagt. Viele Oldtimer-Besitzer möchten aber trotzdem an Pfingsten nach Sarnen fahren. Den Behörden wäre es lieber, sie würden das unterlassen.

Impression vom letztjährigen «Oldtimer in Obwalden». Bild: Franziska Herger (Sarnen, 8. Juni 2019)

Mit Sicherheit ist es eines der beliebtesten Pfingstvergnügen in der Zentralschweiz. Tausende Besucher bestaunen jedes Jahr die gepflegten Oldtimer und ihre oft kostümierten Fahrer, die sich am «Oldtimer in Obwalden (O-iO)» ein Stelldichein geben. Entsprechend bitter war es denn auch, als Organisator Ruedi Müller Anfang Mai den Anlass absagen musste, weil Veranstaltungen und Ansammlungen von mehr als fünf Personen aus heutiger Sicht wegen der Coronapandemie nach wie vor nicht erlaubt sind. Nur schon die Teilnehmer mit ihren Oldtimern sowie die Gäste und Sponsoren würden diese Grenze massiv überschreiten, sagte Müller damals im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu kämen Tausende Zuschauer.

Aber schon damals meinte er auch, es sei den Auto-Enthusiasten unbenommen, mit ihren Fahrzeugen eine Fahrt in die Zentralschweiz zu unternehmen. Er habe entsprechende Rückmeldungen von Leuten erhalten, die gleichwohl anreisen und auch in Sarnen übernachten wollten. Tatsächlich finden sich in den sozialen Medien diverse entsprechende Einträge von Oldtimerfans, die das bestätigen. Auf seiner Facebook-Seite schreibt Müller auf die Frage, ob man auch 2020 nach Sarnen und Brienz fahren könne mit dem Oldtimer? «Ja, auf individueller Basis. Es wird aber nichts organisiert. Und die Hygienevorschriften des BAG sind vollumfänglich zu beachten. Ebenso die Verkehrs- und Parkregeln.»

Herrliches Pfingstwetter und nur in Sarnen ist was los

Diese Meldungen sind auch zum Kanton vorgedrungen, bestätigt Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad. «Die Veranstaltung ist aber offiziell abgesagt.» Doch die Vorstellung eines Pfingstwochenendes mit Traumwetter, an dem wegen Corona keinerlei Anlässe stattfinden, aber in Sarnen trotzdem viele Oldtimer auffahren und ein entsprechendes Ausflugspublikum anlocken, macht auch Christoph Amstad etwas Sorgen.

«Wie bisher in der ausserordentlichen Lage, beobachten wir laufend die Situation mit der Gemeinde Sarnen und der Polizei. Bevor wir jedoch allfällige Massnahmen umsetzen, werden wir das Gespräch mit dem Veranstalter suchen», sagt der Sicherheits- und Justizdirektor. Während der Coronapandemie hat beispielsweise die Gemeinde Sarnen bereits Parkplätze im Seefeld gesperrt, um Besucher fern zu halten. Solche Überlegungen sind auch angesichts der Tatsache nötig, dass Veranstaltungen und Ansammlungen von mehr als fünf Personen nach wie vor nicht erlaubt sind, und der Kanton die vom Bund angeordneten Massnahmen umsetzen und kontrollieren muss.

Oldtimerfans sollen auf die Fahrt nach Sarnen verzichten

In erster Linie appelliert Christoph Amstad an die Vernunft der Oldtimer-Szene. «Die Oldtimerfans sind bei uns immer herzlich willkommen, aber aufgrund der aktuellen Situation hoffen wir sehr, dass sie dieses Jahr an Pfingsten auf einen Ausflug und ein Stelldichein in Sarnen verzichten.» Er freue sich sehr auf das nächste O-iO in Sarnen an Pfingsten 2021, aber jetzt sei nicht die Zeit, um gemeinsam mit vielen anderen die schönen Fahrzeuge zu bewundern.