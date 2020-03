Bildstrecke Das «Tröpfchensystem» gilt nun auch in der Länderpark-Migros Nur eine Person pro 10 Quadrameter Ladenfläche: Im Länderpark in Stans bildet sich bereits eine kleine Schlange vor dem Eingang der Migros-Filiale.

Was in einigen Kantonen bereits umgesetzt wurde, gilt nun landesweit und damit auch für die Migros-Filialen in der Zentralschweiz: Vor dem Eingang wird kontrolliert, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Laden aufhalten. Mit diesem «Tröpfchensystem» reagiere man auf die Vorgaben des Bundes, der einen Richtwert von einer Person pro 10 Quadratmeter angeordnet hat, sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter auf Anfrage.

Bild: Adrian Venetz, Stans, 20.03.2020

Im Länderpark in Stans sieht man bereits die Folgen des neuen Regimes: Am Freitagmorgen bildete sich eine Schlange vor dem Eingang der Migros-Filiale. Ein Augenschein vor Ort um 11 Uhr zeigte aber, dass die Wartezeit höchstens einige Minuten beträgt.