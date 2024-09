Das «Verkehrspuff» auf den Nidwaldner Strassen ist zurück – Dosieranlagen retten Stansstad und Hergiswil Zum ersten Mal diesen Sommer kam es zu einer grösseren Verkehrsüberlastung auf den Nidwaldner Strassen. Die automatischen Dosieranlagen in Stansstad und Hergiswil gingen in Betrieb.

Wochenlang war es auf den Nidwaldner Strassen ruhig. Als Folge von Corona waren auch bei prächtigstem Ausflugswetter an den Wochenenden nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Wie Auswertungen von Verkehrszahlen zeigen, waren es sogar weniger als an Wochentagen.

Wer aber am Sonntagabend unterwegs war, dem zeigte sich schlagartig ein neues Gesicht. Ferienbeginn und Grenzöffnungen hatten Folgen. Am Samstag hatte noch wenig darauf hingedeutet, aber tags darauf ging es auf der A2 am Abend ab Stans bis nach Horw zeitweise nur noch schrittweise voran.

Auch auf der A8 spitzte sich laut der Obwaldner Kantonspolizei nach 18 Uhr die Lage zu und der Verkehr kam ab Alpnach ebenfalls nur noch im Schritttempo voran. Am Sonntagabend setzte dann auch der Ausweichverkehr auf den Kantonsstrassen durch Stansstad und Hergiswil ein. Und die vier Dosieranlagen konnten zeigen, was sie können.

Dosieranlagen in Nidwalden

Das Amt für Mobilität bestätigt, dass der Verkehrsdruck auf den Kantonsstrassen so gross wurde, dass die Anlagen wie vorgesehen ihren Betrieb aufnahmen. «Die Daten weisen darauf hin, dass sich der Ausweichverkehr mit der bisherigen Höchstdosierung noch nicht im gewünschten Masse zurückhalten lässt und insbesondere von der Lopperstrasse her noch zu viel Ausweichverkehr auf die Seestrasse in Richtung Hergiswil gelangt», zieht Stephanie von Samson, Leiterin des Nidwaldner Amtes für Mobilität, eine erste Bilanz.

Bereits einmal waren die Anlagen «angesprungen», das war am Pfingstwochenende. Vor Pfingsten war der Dosierbetrieb aufgrund erster Auswertungen der Lichtsignalanlagen gelockert worden. «Die aktuellen Daten der Anlagen weisen nun jedoch darauf hin, dass die Dosierung wieder etwas verstärkt werden müsste», so Stephanie von Samson weiter. Auch künftig werden die Betriebs- und Verkehrszähldaten der Dosieranlagen regelmässig ausgewertet und die Dosierparametrierung bei Bedarf nachjustiert.

Es sei davon auszugehen, dass der Verkehr an den kommenden Wochenenden weiter zunehmen werde und es insbesondere an Sonntagen zu den bekannten Staubildungen auf den Autobahnen komme.

Ausweichen von der Autobahn soll sich nicht auszahlen

Doch zugleich muss man auch damit rechnen, dass sich mehr Tagesausflügler auf den Kantonsstrassen bewegen, weil viele die Sommerferien heuer in der Schweiz verbringen, statt ins Ausland zu fahren. «Das Verkehrsaufkommen an Werktagen bewegt sich bisher im üblichen Rahmen. Es ist aber denkbar, dass sich dies an sonnigen Tagen während der Sommerferienzeit ändern könnte und der Dosierbetrieb auch vereinzelt unter der Woche aktiviert wird», meint Stephanie von Samson. Dies sei auch jederzeit bei einer unfallbedingten Staubildung auf der Autobahn möglich.

Mit der Überlastung der Autobahnen setzt auch der lästige Ausweichverkehr wieder ein, weil sich die meisten Automobilisten bei der Routenwahl an den Empfehlungen ihres Navigationsgerätes orientieren. Laut dem Amt für Mobilität habe die Erfahrung gezeigt, dass Laufschriften oder Hinweistafeln nur einen geringen Anteil der Automobilisten umstimmen können. «Am effektivsten sind Massnahmen, welche die Attraktivität der Ausweichrouten über die Kantonsstrassen senken», sagt Stephanie von Samson. «Vorläufig versuchen wir deshalb weiterhin, bei Stausituationen mit den bisherigen Dosieranlagen die Autos aus dem Dorf zu halten, damit dort der Verkehr fliessen kann und dass sich ein Ausweichen von der Autobahn nicht auszahlt. Dies muss sich aber zuerst aber noch in den Köpfen der Fahrzeuglenker einprägen.»