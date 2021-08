Am Freitag 13., und am Samstag, 14. August, treffen sich die Sportschützen-Veteranen der Zentralschweiz in der 50-Meter-Militärschiessanlage Hüslenmoos in Emmen zum 65. Veteranenschiessen. Diesmal ohne anschliessende Tagung, weil diese coronabedingt schriftlich durchgeführt werden musste.