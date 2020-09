11,6 Millionen Franken: Deshalb zahlt Hergiswil so viel an andere Nidwaldner Gemeinden Hergiswil zahlt den Löwenanteil in den Nidwaldner Finanzausgleich. Für die Präsidenten der anderen beiden Gebergemeinden Stansstad und Ennetbürgen ist daran nichts verkehrt. Sie mögen Hergiswil die hohe Finanzkraft gönnen.

Hergiswil zahlt weitaus am meisten in den Topf des innerkantonalen Finanzausgleichs ein. Bild: Urs Hanhart (27. Mai 2020)

Steuergünstig, am See gelegen, mit guter Infrastruktur: Hergiswil, Stansstad und Ennetbürgen haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Sie alle zahlen in den innerkantonalen Finanzausgleich ein. Er soll eine Annäherung der Finanzkraft der Gemeinden bringen, Unterschiede bei der Höhe der Steuern verhindern und die Belastungen ausgleichen. Bei der Höhe der Einzahlungen gibt's unter den Gebergemeinden gewaltige Unterschiede. Hergiswil zahlt für nächstes Jahr 11,62 Millionen Franken. Das sind 90 Prozent des Betrages, der von den Gebergemeinden kommt. Stansstad zahlt 0,95 Millionen, Ennetbürgen 0,29 Millionen Franken. Der Kanton steuert 6,74 Millionen Franken bei. Das hat der Regierungsrat kürzlich festgelegt. «Das war zu erwarten aufgrund unserer Finanzkraft und unseres Steuersubstrates», sagte der Hergiswiler Gemeindepräsident Remo Zberg in der Ausgabe vom Dienstag. Und warf die Frage auf, warum es anderen Gemeinden nicht gelinge, sich in Sachen Finanzkraft wirklich zu verbessern. In der Tat sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr marginal. Stansstad zahlt 360 000 Franken mehr, Ennetbürgen 30 000 Franken weniger. Hergiswil selber zahlt eine Million Franken mehr.

Hoher Finanzausgleichsbeitrag wegen vieler Reicher

Dass die Nachbargemeinde Hergiswil so viel finanzstärker als Stansstad ist und damit auch den Löwenanteil am Finanzausgleich bestreitet, ist für den Stansstader Gemeindepräsidenten Beat Plüss erklärbar. «In Hergiswil wohnen überdurchschnittlich viele Reiche. Die Gemeinde hat mit 32 Millionen Franken rund doppelt so viele Steuereinnahmen wie wir.» Zudem könne Stansstad wegen seiner begrenzten Landressourcen auch bevölkerungsmässig nicht mehr stark wachsen – im Gegensatz zu Hergiswil. Auch Stansstad sei steuerlich attraktiv. «Wir wollen gar nicht Hergiswil nacheifern und auch nicht mehr als jetzt in den Finanzausgleich einzahlen müssen. Auch 950 000 Franken sind schon eine Belastung für unsere Finanzen», hält Beat Plüss fest. In Stansstad beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 327 Franken. In Hergiswil beträgt das Nettovermögen pro Einwohner rund 1160 Franken. Beat Plüss sieht keinen Grund, am Mechanismus des Nidwaldner Finanzausgleiches etwas zu verstellen.

Ähnlich tönt es aus Ennetbürgen. «Wir haben den zweitniedrigsten Steuerfuss im Kanton. Damit sind wir zufrieden. Die Finanzstärke konnten wir in den vergangenen Jahren steigern», sagt dazu der Ennetbürger Gemeindepräsident Peter Truttmann. «Hergiswil profitiert wohl mit seiner Nähe zur Stadt Luzern. Da können und wollen wir nicht mithalten.» Ennetbürgen nahm 2018 10,4 Millionen Franken an Steuern ein und wies ein Nettovermögen von 884 Franken pro Einwohner aus.