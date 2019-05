Den Geist des Bürgenstocks bewahrt Vor den Bauarbeiten gastierte der Innerschweizer Heimatschutz zuletzt auf dem Bürgenstock. Zehn Jahre später besichtigten die Mitglieder das Endprodukt. Irene Infanger

Gang durch das Hotelmuseum auf dem Bürgenstock: Dieses gibt Einblick in die über 140-jährige Geschichte der Hotellerie. (Bild: Irene Infanger, Bürgenstock, 9. Mai 2019)

Lebensecht stehen sie da, an einer Wand auf der La Piazza abgebildet, gleich neben der Bergstation der Bürgenstockbahn: Die Stars und Persönlichkeiten, die ab Mitte des 20. Jahrhunderts den Bürgenstock belebten. Konrad Adenauer, erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, US-Präsident Jimmy Carter, James-Bond-Darsteller Sean Connery und die Schauspielerinnen Audrey Hepburn und Sophia Loren, um einige zu nennen. Noch heute verkörpern sie den besonderen Geist der Vergangenheit auf dem Bürgenstock – auch nach mehrjähriger Bauzeit und mit einem neuen, modernen Erscheinungsbild.

Davon machten sich am vergangenen Donnerstagabend zahlreiche Personen auf Einladung des Innerschweizer Heimatschutzes (IHS) ein Bild und liessen sich von Jo Müller, Hotelkurator des Bürgenstocks, über die Anlage führen. Von der La Piazza zum Bürgenstock Hotel und Palace Hotel, hinein auf die Gänge des Hotelmuseums. Dabei wusste der einstige Generaldirektor mit interessanten Zahlen, besonderen Geschichten aus der Vergangenheit und Wissenswertem zur mehrjährigen Bauzeit zu überraschen.

Die Zukunft hat Herkunft

Einen besonderen Höhepunkt stellte der Gang in eine sich noch im Rohbau befindende Wohnung eingangs des Resorts dar, wo das Bürgenstock-Modell aus dem Jahr 1962 von Fritz Frey aktuell aufbewahrt wird. 2009 sollte es entsorgt und vernichtet werden: Freys Vision vom Bürgenstock. Dank zweier Personen, welche die Wichtigkeit dieses Zeitdokuments erkannten, ist das Modell – zwar in zwei Teile geschnitten, ansonsten jedoch in gutem Zustand – erhalten geblieben. Der Nidwaldner Denkmalpfleger Gerold Kunz zog anhand des Modells Parallelen des heutigen Resorts und der damaligen Vision des architekturaffinen Hoteliers, die bis nach Amerika Bekanntheit erlangte. «Es war der Wunsch des Hoteliers, eine Durchmischung von verschiedenen Baustilen zu erhalten», erklärte Kunz.

Mit dem nun erstellten Resort sei es gelungen, nicht nur altes zu bewahren, sondern mit einer modernen Bauweise zu verbinden. Unter Schutz gestellt wurden jene Kleinbauten, die eine hohe historische Bausubstanz enthielten: das Stickereigebäude, die Wetterstation, der Gübelin-Bazar, der nierenförmige Aussenpool sowie das Garderobengebäude. Sie alle stammen aus der Zeit von Fritz Frey und konnten in ihre Originalform zurückgeführt werden. Kunz erwähnte auch die geäusserte Kritik am Teilabbruch des Grand Hotels.

Wegen der Bausubstanz des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gebäudes sei jedoch schlicht nichts anderes machbar gewesen. Vor der Zerstörung gerettet, soll das von Fritz Frey erstellte Modell des Bürgenstocks einst einen besonderen Platz erhalten. Und zwar dank des neusten und vorläufig letzten Projekts von Hotelkurator Jo Müller: Ein Kulturdepot der Hotelgeschichte, wo das Modell neben anderen Antiquitäten der letzten 140 Jahre einen Platz bekommen soll. Das geplante Depot soll einst in Obbürgen seinen Platz finden und an geführten Vorführungen präsentiert werden.