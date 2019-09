Der Musikverein Hergiswil hat neue Frauenpower Geglückter Neuanfang: Carmen Blättler ist die neue Präsidentin des Musikvereins. Kurt Liembd

Christoph Marti (v.l.), Carmen Blättler und Alexandra Keiser.

Der traditionsreiche Musikverein, der vor 119 Jahren gegründet wurde, hat bewegte Zeiten hinter sich. Noch im Juni 2019 organisierte er mit sehr grossen Erfolg das erste Innerschweizer Musikfest. 48 Musikkorps nahmen teil und alle waren des Lobes voll. Kurz vor dem Fest geschah jedoch etwas Unerwartetes: Fast gleichzeitig traten Dirigent Stefan Zimmermann und Präsident Christoph Marti per sofort zurück. Die Gründe sind aus heutiger Sicht eher banal, man sprach von «Missverständnissen» und «Meinungsverschiedenheiten». Die Abgänge haben das Musikfest jedoch nicht tangiert und die Stimmung im Verein auch kaum.

Carmen Blättler versprach damals, als sie das Präsidium interimistisch übernahm: «Unser Verein wird weiterleben, er steht vor einem Neuanfang.» Das hat sich nun voll erfüllt. Am Montag wählte man an einer ausserordentlichen GV Vize- und Interims-Präsidentin Carmen Blättler mit grossem Applaus zur ordentlichen Präsidentin. Die 30-jährige Immobilienbewirtschafterin dankte für das Vertrauen und würdigte die Verdienste ihres Vorgängers Christoph Marti (37). Während 13 Jahres amtete er im Vorstand, die letzten drei Jahre als Präsident, was mit grossem Applaus verdankt wurde. Als Vizepräsidentin wurde Sozialarbeiterin Alexandra Keiser (26) gewählt. Gleichzeitig musste die ausserordentliche GV vier Rücktritte zur Kenntnis nehmen. Der Verein besteht jedoch immer noch aus 47 Aktivmitgliedern.

Die neue Präsidentin gab bekannt, dass das Wahlverfahren für einen neuen Dirigenten noch läuft. Vorderhand übernimmt ab Anfang November Mario Schubiger aushilfsweise die Direktion bis Ende Januar 2020. Das Jahreskonzert ist am 24./25. Januar. Schubiger ist Musiker, Dirigent und Musikschulleiter in Horw. Rückblickend aufs Musikfest durfte OK-Mitglied Markus Marti bekanntgeben, dass der Anlass finanziell «sehr gut» abgeschlossen habe. Konkrete Zahlen liegen aber noch nicht vor. Nur soviel: Allein an die Helfervereine von Hergiswil konnten bereits über 11'000 Franken ausgeschüttet werden. Insgesamt seien über 4000 Arbeitsstunden geleistet worden, so Markus Marti.