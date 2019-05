Der Nidwaldner Frauenbund macht sich auf in Richtung Jubiläumsjahr Stimmungsvoll und mit viel Wertschätzung verlief die Generalversammlung des Frauenbundes am Mittwochabend. Marion Wannemacher

Zwei langjährige Ortspräsidentinnen verabschiedeten sich: Monika Gottwald-Christen (Dallenwil, links) und Rosy Flury Bissig (Ennetbürgen). (Bild: Marion Wannemacher, Obbürgen, 8. Mai 2019)

Dieses Jahr war der Frauenbund Nidwalden zu Gast bei der Frauen- und Müttergemeinschaft (FMG) Obbürgen. Mit Bildern warb Ortspräsidentin Pia Odermatt für ihr Dorf. «Wenn man vom Dorf rechts gegen Ätscheried hochgeht, haben wir eine Aussicht fast über das ganze Nidwaldner Land», verriet sie in Reimform. Sie erklärte, ebenfalls in Reimform, die Gleichheit der Verstorbenen auf dem Friedhof und die Besonderheit der Gräber: Sie alle zieren Natursteine. Pia Odermatt berichtete, dass Obbürgen über ein vielfältiges Vereinsleben verfüge.

Eine ausführliche Kostprobe davon gab es vom ortsansässigen Handorgelclub. Mit einem bunten musikalischen Cocktail vom italienischen Schlager-Potpourri über einen rassigen Tango bis hin zur spannungsgeladenen Komposition «Blue Fantasy» von Peter Frey zeigte der Verein die breite Palette seines Könnens. Diese enthielt gar ein Musikstück aus Appenzell Ausserrhoden mit traditionellem Talerschwingen. Jeweils ein Geldstück erzeugte in einer konischen Keramikschüssel beim Kreisen Töne. Frauenpower pur bot die kraftvolle und mitreissende Soloeinlage von Schlagzeugerin Claudia Stutz.

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Ebenfalls mit Schwung startet der Frauenbund Nidwalden in sein hundertstes Vereinsjahr und bereitet sich auf seine Jubiläums-GV vom 2. Mai 2020 vor. Die wird übrigens ganztägig sein und in Ennetbürgen gebührend gefeiert. Als Einstimmung darauf kündigte Claudia Waser, im Vorstand zuständig für das Ressort Bildung, besondere Gäste fürs Frauenzmorge an. Am 9. November kommen die Kolumnisten Schreiber und Schneider ins Hotel Seerausch nach Beckenried.

Mit einstimmig angenommenem Beschluss kamen die Mitglieder überein, die Organisation des Kuchenstandes am Flüchtlingstag künftig dem Bistro Interculturel zu übergeben, welches über eine bezahlte Teilzeitkraft verfüge. Der Anlass habe sich unter der professionellen Leitung von Bistro Interculturel bestens etabliert. «Unsere Präsenz am Kuchenstand kann anderweitig gewährleistet werden», begründete Claudia Waser vom Vorstand. Der Frauenbund werde seine Mitglieder jedoch weiter motivieren, Kuchen für den Anlass zu backen. Eine Power-Point-Präsentation gab einen Einblick ins vergangene Verbandsjahr. Impressionen gab es von Kursen und Vorträgen über Rhetorik, die Spitex Nidwalden sowie Generalversammlungen der örtlichen Frauen- und Müttergemeinschaften.

Wie wichtig die Arbeit des Sozialfonds Nidwalden ist, bewies der Rückblick von Präsidentin Alice Zimmermann. Zehn Gesuche hat der Sozialfonds Nidwalden im vergangenen Jahr bearbeitet und rund 7400 Franken an Unterstützungsleistungen ausgezahlt. Der Fonds übernahm offene Rechnungen der Gesuchsteller für medizinische Behandlung, Kinderbetreuung und Überbrückungshilfen sowie für Aus- und Weiterbildung. Unter anderem durch Spenden, Kirchenopfer aus Nidwaldner Pfarreien und Kartenverkäufen ergab sich ein Ertrag von rund 9500 Franken im vergangenen Jahr bei einem Gewinn von 1260 Franken. Am Weihnachtsmarkt verkaufte die FMG Stans 92 Kilogramm Weihnachtsguetzli und brachte so 2550 Franken zusammen.

Solide Rechnung zeigt kleinen Gewinn

Für den Kantonalverband konnte Kassierin Susanne Frey eine solide ausgeglichene Jahresrechnung bei einem Ertrag von rund 43600 Franken und einem kleinen Gewinn von 403 Franken vorweisen. Durch Wiederwahl bestätigt wurden Susanne Frey und Marcelle Berlinger vom Vorstand, ebenso Alice Zimmermann, Madleine Niederberger und Daniela Christen. Verabschiedet wurden die Präsidentinnen der FMG von Ennetbürgen Rosy Flury Bissig, von Dallenwil Monika Gottwald-Christen sowie in Abwesenheit von Emmetten Edith Wyrsch.