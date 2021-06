Nidwalden Der wilde Wald im Weidli wuchert und wächst Zur Halbzeit des Kulturprojekts «Wilderwald» im Stanser Weidli bewunderten die Mitwirkenden ihr Werk.

In der Tagesstätte der Stiftung Weidli gedeiht dieses Jahr ein spezielles Gewächs. Dort wo sich der rollstuhlgängige Verbindungsweg von Etage zu Etage windet, wachsen bunte Kartonstreifen von der Decke, vernetzen sich und durchdringen wie Luftwurzeln den Raum. Beim näheren Hinschauen sind unter grosszügig aufgetragener Farbe und fein ausgearbeiteten Mustern Verpackungen von Pfefferminztee, Katzenfutter und Hygienemasken zu erkennen.

Fasziniert von Farben, Formen und Klängen ziehen Klienten und Personal durch die Installation «Wilderwald» in der Tagesstätte der Stiftung Weidli. Bild: Edi Ettlin (Stans, 25. Juni 2021)

Begleitet von sphärischen Klängen von Gabriel Stampfli an der Trompete und Felix Perret an Steinklanginstrumenten hatte am Freitag die grosse Weidli-Familie Gelegenheit, das Werk an Ort und Stelle zu erleben. Pandemiekonform erfolgte der Spaziergang in vier Gruppen über den Tag verteilt.

Mit viel Intensität an der künstlerischen Arbeit

Für viele war es ein Wiedersehen mit der eigenen Arbeit, aber auch mit dem Zürcher Künstlerduo Christine Bänninger und Peti Wiskemann. Seit Februar haben diese im Monatsrhythmus ihre Workshops hier abgehalten. Dabei wurde Altkarton aus dem täglichen Betrieb Stück für Stück individuell angemalt und mit Schere und Heftklammern zu langen Streifen verarbeitet.

Unvoreingenommen und sensibel hat das Künstlerpaar Menschen mit und ohne Beeinträchtigung an ihr Projekt, das sie «Wilderwald» nennen, herangeführt. «Eigentlich legen wir nur Farben, Karton und andere Utensilien bereit», sagt Christine Bänninger. «Was daraufhin entsteht, kommt von den Mitwirkenden selbst.» Geradezu ins Schwärmen gerät sie, wenn sie von ihren Erfahrungen berichtet: «Die Intensität, mit der gearbeitet wird, berührt mich. Was die Teilnehmenden schaffen, hat eine eigene künstlerische Qualität. Nichts wirkt aufgesetzt.» Und Peti Wiskemann unterstreicht: «Wir sind überrascht, wie hier der künstlerische Aspekt ernstgenommen wird. Man merkt, dass Kultur im Weidli ein wichtiges Thema ist.»

Musiker Gabriel Stampfli sorgt für atmosphärische Klänge, während Klienten die Installation «Wilderwald» in der Tagesstätte der Stiftung Weidli durchwandern. Bild: Edi Ettlin (Stans, 25. Juni 2021)

Obwohl das Kulturprojekt noch vor der Pandemie geplant worden war, stellte sich heraus, dass sich die Arbeiten gut auf die neuen Bedingungen abstimmen liessen. In den drei Stiftungsbereichen Tagesstätte, Wohnen und Werkstatt können die einzelnen Teile dezentral produziert werden. Die Arbeit in kleineren Gruppen hatte laut Bänninger durchaus positive Folgen: «Es gab weniger Ablenkungen und dies hat die Arbeit intensiviert.» Einzig die Begegnung mit der Öffentlichkeit war bisher nicht möglich. Dies soll sich nun ändern: Im Juli und August sind Besichtigungen geplant und eine Pfadigruppe wird am Wald mitwirken.

Unvergessliche Eindrücke auf allen Seiten

Klaus Keller, Leiter Tagesstätte und Verantwortlicher des Kulturprojekts freut sich, dass das Ziel der Inklusion, das heisst der Förderung der Zugehörigkeit, im Kulturprojekt auf gutem Weg ist. «Mir gefällt, wie wir mit der Arbeit an einem Kunstwerk viel Selbstvertrauen vermitteln können», sagt er. Er habe fasziniert beobachtet, wie die Leute nun durchs Werk spaziert seien und ihre Eindrücke auf individuelle Art aufgenommen haben.

Die beiden Musiker, die sich bei ihrer Performance auf die Suche nach Tönen und Klängen begeben haben, zeigten sich beeindruckt von der Interaktion mit dem Publikum. So hatten einzelne Waldspaziergänger nicht gezögert, die Schwingungen von Felix Perrets klingenden Steinplatten mit den Händen zu ertasten. «Die Verhältnisse waren ganz anders verwoben als gewohnt», umschrieb Musiker Gabriel Stampfli seine Eindrücke, als er seine Trompete nach einem unvergesslichen Tag im Weidli wieder einpackte.