Leserbrief Der Wunsch nach Tempo 30 ist absolut sinnvoll «Gibt’s Tempo 30 für Obbürgen?, Ausgabe vom 18. Januar

Die Anstrengungen für eine Tempo 30-Zone in Obbürgen erachten wir als legitim unter anderem aus folgenden Gründen: Die Verkehrsberuhigung ist durch die Anwohner gewünscht und von der Gemeinde getragen, das Verkehrsaufkommen hat seit Eröffnung des Bürgenstock-Resorts sehr zugenommen, in der Nähe des Strassenabschnittes liegen Primarschule und Kindergarten.

Zudem ist die Bürgenstockstrasse in Obbürgen zwar eine Kantonsstrasse, aber nicht eine Hauptstrasse, sondern eine Bergstrasse mit Dorfcharakter. Deshalb appellieren wir an den Kanton und die Polizei, dem sinnvollen Wunsch der Anwohner und der Gemeinde Stansstad nachzugehen: Geschwindigkeit zwischen Fürigen und Obbürgen auf 60 km/h begrenzen und Tempo 30 in Obbürgen samt entsprechender Strassengestaltung einführen.

Daniel Daucourt, Präsident VCS Obwalden/Nidwalden