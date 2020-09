Der WWF Unterwalden hat einen

ETH-Professor zum neuen Präsidenten An der jährlichen Mitgliederversammlung des WWF Unterwalden in Sarnen wurde der bisherige Präsident Josef Blättler für sein langjähriges Engagement dankend verabschiedet. Nun wählten die anwesenden Mitglieder den in Sarnen wohnenden ETH-Professor Roland Riek zum neuen Präsidenten.

Roland Riek heisst der Präsident des WWF Unterwalden. Bild: PD/ Giulia Marthaler

(pd/sez) Nebst der Ernennung des neuen Präsidenten wurden auch zwei junge Neue in den Vorstand gewählt, nämlich Tatjana Mathis aus Alpnach und Benjamin Staubli aus Engelberg. Ein Blick auf die weiteren Traktanden zeigt, dass im Vereinsjahr 2019 ein guter Reingewinn von mehreren tausend Franken erzielt werden konnte, dies vorwiegend dank toller Velobörsen im Frühjahr in Stans und Sarnen, wie der Verein in einer Mitteilung an die Medien schreibt. Dieser Gewinn werde für Projekte in Ob- und Nidwalden eingesetzt, unter anderem für die Verteilung von Wildbienen-Nisthilfen und weitere Fördermassnahmen zu Gunsten der immer mehr schwindenden Insektenwelt. Aus der Vogelwelt wird berichtet, dass 2019 keine jungen Bartgeier auf der Tannalp ausgewildert werden konnten; dies sei jedoch im Frühsommer 2020 erfolgreich nachgeholt worden.

Und zum Schluss noch eine Ehrung: Erstmals wurde zusammen mit Pro Natura der 7. Unterwaldner Umweltpreis vergeben, und zwar an Walter Ettlin, Giswil, für seinen langjährigen Einsatz gegen sogenannte «Invasive Neophyten» (fremdländische bedrohliche Pflanzen).