Fachmagazin Bar News wird zum 25-Jahr-Jubiläum neu konzipiert Das in Stans produzierte Fachmagazin feiert dieses Jahr Jubiläum. Laut Gründer Ruedi Zotter ist die Printausgabe nach wie vor beliebt bei den Lesern. Die Website wird in einem neuen Design daherkommen.

Von links: Die neu gebildete Geschäftsleitung der Bar News GmbH mit Claudio, Ruedi und Michael Zotter. Bild: PD

Zum 25-Jahr-Jubiläum hat Ruedi Zotter zusammen mit seinen zwei Söhnen das Magazin «Bar News» neu konzipiert. Aus der Einzelfirma wurde nun eine GmbH, mit Ruedi Zotter und seinen Söhnen Claudio und Michael in der Geschäftsleitung. Die beiden sollen in den nächsten Jahren «Bar News» komplett übernehmen.

«Im ganzen letzten Jahr setzten wir uns mit der Neukonzeption auseinander. Wir stellten uns die Frage, wie ‹Bar News› ankommt, was daran gut ist und was nicht.» Ruedi Zotter und seine Söhne fragten sich, ob ein Printmagazin noch sinnvoll sei. Anhand des Marktforschungsresultats kamen sie zum Schluss, dass es nach wie vor wichtig sei, aber dass sich das Printmagazin auch mit der Onlineplattform ergänzen muss, wie dies in den letzten Jahren bereits der Fall war. Die Website wird dieses Jahr aber in neuem Design erscheinen. Die Marktforschung ergab zudem, dass über die Hälfte der Leser das Magazin zu Hause lesen. Ruedi Zotter sagt:

«Im Freizeitmodus nehmen sich die Leute mehr Zeit, etwas zu lesen. Das spricht für die Nachfrage in gedruckter Form.»

Das Magazin entstand durch Zufall

Das Magazin erscheint fünfmal jährlich und besteht aus 120 Seiten, neu in komplett überarbeitetem Design. Die Redaktion befindet sich in Stans, gedruckt wird ebenfalls in Nidwalden. «Von A bis Z wird in der Schweiz produziert», freut sich Ruedi Zotter. «Es ist ein Magazin für die Schweiz.» «Bar News» ist nicht nur ein Fachmagazin an sich. Seit 18 Jahren veranstalten Ruedi Zotter und sein Team die Swiss Bar Awards, die wichtigsten Auszeichnungen in der Barszene. Auch Barkeeper-Kurse bieten sie mit Zuzug von Spezialisten an.

Ruedi Zotter verdankt es einem Zufall, dass er nun auf 25 Jahre «Bar News» zurückblicken kann. «Auch schon damals war ich selbstständig», erzählt der 68-Jährige. «Vor 30 Jahren war ich im Marketing und in der Unternehmungsberatung tätig.» An der Luga präsentierten der Luzerner Hotelierverein und die Tourismusfachschule Luzern jeden Tag im Rahmen einer Projektarbeit einen Schwerpunkt, was in der Hotellerie passiert. «An einem Tag waren es die Köche, am anderen die Floristen. Und dann präsentierten die Barkeeper ihre Tätigkeiten», erinnert sich Zotter. «Ich kam mit dem Organisator in Kontakt, der selbst Barkeeper war. Die Kommunikation für die Barszene war damals nicht stark. Wir ergänzten uns perfekt mit dem Wissen über das Marketing und das Barkeeping.» So entstand das «Bar News Magazin», zu Beginn mit acht Seiten Inhalt.

«Schwergewichtig geht es um die Wissensvermittlung»

«Bar News» ist eine Business-to-Business-Fachzeitschrift. «Es ist das führende Magazin in dieser Szene», erklärt Ruedi Zotter. Schwergewicht ist dabei die Wissensvermittlung. «Wir stellen zum Beispiel Produkte und Produzenten vor und unterstützen Barkeeper mit praktischen Tipps. Ebenso werden Personen hinter der Theke porträtiert und neue Lokale vorgestellt», so der Gründer.

Was für Ruedi Zotter in diesen 25 Jahren sehr positiv ist: wie stark sich die Barszene gewandelt hat. So auch bei den regionalen Getränken. «Früher musste man mit einem Barkeeper nicht über einheimische Spirituosen reden», sagt er. «Inzwischen ist die Barszene sehr offen für einheimische Produkte.»

Das Coronavirus verändert den Arbeitsalltag von Ruedi Zotter und seinem Team. Die Marketingbudgets werden reduziert, und viele Veranstaltungen mussten verschoben oder abgesagt werden. Das Team befinde sich seit knapp drei Wochen im Homeoffice. Zotter senior: «Das Herunterladen der grossen Datenmengen dauert länger, und es gibt viele Videokonferenzen. Es ist eine neue Art zu arbeiten. Die Wissensvermittlung ist in dieser Zeit aber genauso wichtig wie sonst.»