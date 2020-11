Die Gemeinde Oberdorf präsentiert ein ausgeglichenes Budget 2021 Der Gemeinderat will den Steuerfuss für die nächsten Jahre möglichst konstant halten – trotz steigender Investitionstätigkeit.

Oberdorf will den Steuerfuss für das Jahr 2021 unverändert lassen. Bild: Sepp Odermatt (Oberdorf, 13. November 2020)

Aufgrund der aktuellen Lage findet die Gemeindeversammlung von Oberdorf am nächsten Mittwoch in der Mehrzweckhalle, Kaserne Will, statt. Gemäss Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit besteht eine Maskenpflicht.

Den Anfang macht um 19.30 Uhr die Schulgemeinde. Im Haupttraktandum können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über das Budget befinden. Der Schulrat rechnet für das Jahr 2021 mit einem Aufwandüberschuss von fast 141’000 Franken; dies bei einem Ertrag von 7,01 Millionen und einem Aufwand von 7,15 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 54'000 Franken und kommen der Oberstufe zugute, welche mit Laptops ausgerüstet werden soll. Ansonsten planen die Verantwortlichen der Schulgemeinde nach der Sanierung des Schulhauses Büren keine grösseren Investitionen.

Kostspielige Strassen machen den grössten Teil der Investitionen aus

Die Herbstversammlung der Politischen Gemeinde Oberdorf beginnt im Anschluss an die Schulgemeinde. «Wir freuen uns, Ihnen auch im aktuell anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld mit einigen unsicheren Entwicklungen, ausgelöst durch Covid-19, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft. Der Rat rechnet für das kommende Jahr mit einem Ertrag von 3,69 Millionen und einem Aufwand von 3,66 Millionen Franken. Das ergibt einen leichten Ertragsüberschuss von 33'130 Franken. Die budgetierten Nettoinvestitionen belaufen sich auf 720'000 Franken, wobei der grösste Teil im Bereich Gemeindestrassen anfällt.

Gemeinde will den Steuerfuss unverändert lassen

In der Medienmitteilung lässt der Gemeinderat verlauten, dass es ihm ein Anliegen sei, den Steuerfuss möglichst konstant zu halten. Und daran wolle man trotz der stark ansteigenden Investitionstätigkeit und der damit verbundenen Mehraufwände bei den Abschreibungen festhalten. Deshalb schlägt sowohl der Schulrat als auch der Gemeinderat den Stimmberechtigten vor, den Steuerfuss für die natürlichen Personen für das Jahr 2021 unverändert zu belassen. Das heisst: 1,55 Einheiten für die Schule und 0,45 Einheiten für die Politische Gemeinde.

Nebst dem Budget legt der Gemeinderat der Stimmbevölkerung das Einbürgerungsgesuch eines Ehepaars – mit südafrikanischer Staatsangehörigkeit – zur Annahme vor.