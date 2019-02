Die Gemeindegrenze zwischen Stans und Ennetmoos erhält ein neues Gesicht In der Löwengrube, an der Grenze zu Stans, sind alte Häuser einer

Wohnüberbauung gewichen. Sowohl Singles als auch kinderlose Paare und Familien sind angesprochen.

Matthias Piazza

Visualisierung der geplanten Löwengrube-Überbauung. (Visualisierung: PD)

Die Ställe und Häuser an der Ennetmooserstrasse am Dorfeingang stellten jahrzehntelang den Grenzstein zwischen Stans und Ennetmoos. Beim Spatenstich am Dienstag waren vier der fünf Gebäude abgerissen. Bis Ende Monat ist das rund 5000 Quadratmeter grosse Grundstück bereit für Erdbewegungsarbeiten. Die Stanser Immobilienfirma Maimmob AG baut auf ihrer neu erworbenen Parzelle (zusammen mit einem weiteren Investor) vier Mehrfamilienhäuser mit Zweieinhalb- bis Viereinhalbzimmer-Wohnungen.



Rund die Hälfte der 45 Wohnungen soll verkauft, die andere Hälfte vermietet werden. Stefan Meyer, Geschäftsführer der Maimmob AG, der am Spatenstich zusammen mit dem Architekten, dem Bauführer und weiteren Verantwortlichen den offiziellen Startschuss zu den Bauarbeiten gab, sprach von einem ideal und zentral gelegenen Wohnort. «Dank guter Erschliessung durch Strasse und öffentlichen Verkehr sowie Fuss- und Velowege ist man schnell in Stans oder anderswo, erst recht, wenn die geplante Westumfahrung nach Stans realisiert wird.» Auch werde Maimmob den Verkehrsknoten bei der Abzweigung Ennetmooserstrasse in die Löwengrube neu gestaltet. Trotz der nahen Hauptstrasse sprach Stefan Meyer von einer angenehmen Wohnlage. «Die Wohnungen sind auf die grüne Wiese ausgerichtet.»



Bedarf für Wohnungen im mittleren Preissegment



Es wird viel gebaut, hat man den Eindruck. Braucht es da noch 45 neue Wohnungen? «Natürlich haben wir den Bedarf im Voraus abgeklärt. Der ist vorhanden. Es haben sich schon viele Interessenten für die Wohnungen gemeldet», sagte Stefan Meyer. Dank des breiten Angebots verschieden grosser Wohnungen seien sowohl Singles als auch kinderlose Paare und Familien angesprochen.

Zum Investitionsvolumen machte er keine Angaben. Und die Kauf- und Mietpreise würden sich im mittleren Bereich bewegen. Die behindertengerechte Überbauung im Minergie-Standard mit Begegnungszone und Spielplatz soll nach einer rund 18-monatigen Bauzeit im Herbst 2020 fertig sein.