Die Leidenschaft für Alfas erobert die Region Am Wochenende ist in Ennetmoos der Alfa-Romeo-Club Zentralschweiz gegründet worden.

Freuen sich auf weitere Mitglieder mit einem Alfa Romeo: Präsident Benjamin Hager (links) und Vizepräsident Antonio Kilchmann. (Bild: PD)

(rub/pd) Am vergangenen Samstag trafen sich die Liebhaber der italienischen Automarke Alfa Romeo und wählten den Vorstand ihres Klubs. Präsidiert wird der Verein von Benjamin Hager, Vizepräsident ist Antonio Kilchmann. Aktuell gehören 23 Personen dem neu gegründeten Alfa-Romeo-Club Zentralschweiz an. «Wir haben nicht nur Mitglieder aus Ob- und Nidwalden», so Präsident Hager, «sondern auch aus anderen Kantonen.» Ziel und Zweck des Klubs sei es, so Hager weiter, dass die Mitglieder sich austauschen und auch bei technischen Fragen Hilfe leisten können. «Natürlich werden wir auch gemeinsame Ausfahrten unternehmen oder uns zum Essen treffen», so der Präsident.

Man wolle noch weiter wachsen und heisse Eigentümer von Alfa-Modellen aus allen Epochen herzlich willkommen.»