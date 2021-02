Härtefallmassnahmen Die Nidwaldner Regierung erlässt eine Notverordnung für den Ausbau der Covid-19-Finanzhilfe Für die Nidwaldner Wirtschaft soll mehr Geld zur Verfügung stehen. Damit die vom Bund in Aussicht gestellte Finanzhilfe abgeholt werden kann, setzt der Regierungsrat auf Notrecht. Der reguläre politische Prozess würde zu lange dauern.

(mu) Die Schliessung von Restaurants, Fitnessstudios, Kulturbetrieben oder bestimmter Einkaufsgeschäfte hätten drastische Auswirkungen auf einen beträchtlichen Teil der Nidwaldner Wirtschaft, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Nachdem der Bundesrat seine Absicht bekanntgegeben hat, deutlich mehr Mittel für Covid-19-Härtefallmassnahmen bereitzustellen, habe der Regierungsrat die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um die zusätzlichen Bundesgelder bei Bedarf auch abrufen zu können. Er hat an seiner Sitzung vom Dienstag in Ergänzung zur kantonalen Härtefallverordnung die «Covid-19-Zusatzfinanzierungsnotverordnung» erlassen.

Bis zu einer Volksabstimmung kann nicht zugewartet werden

Ohne diese Anpassung stünden im Kanton Nidwalden maximal 10,43 Millionen Franken an Finanzhilfen zur Verfügung. Sofern das Bundesparlament im März den entsprechenden Beschluss fasst, können den Nidwaldner Unternehmen nun bis zu 27,6 Millionen ausbezahlt werden – wenn sämtliche Mittel eingesetzt werden müssen. Gemäss dem vom Bundesrat vorgeschlagenen Verteilschlüssel übernimmt der Bund 70 Prozent der Aufwände, der Kanton hat für die restlichen 30 Prozent aufzukommen. Das bedeutet, dass der vom Landrat Mitte Dezember 2020 bewilligte Rahmenkredit für die Härtefallgelder von 5 Millionen Franken voraussichtlich überschritten wird. 5 Millionen ist der maximale Betrag, den der Landrat sprechen kann, ohne dass es eine obligatorische Volksabstimmung braucht. «Eine Volksabstimmung könnte aber frühestens im Juni 2021 stattfinden. So lange kann nicht zugewartet werden. Die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln ist dringend und muss jetzt erfolgen», wird Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger zitiert.

Aufgrund der Dringlichkeit habe der Regierungsrat auch die Idee verworfen, eine kantonale Gesetzesgrundlage für die Härtefallmassnahmen zu schaffen. Der Prozess dafür würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. «Das einzig zweckdienliche Instrument in der jetzigen Situation ist eine Notverordnung», so Othmar Filliger weiter. Die «Covid-19-Zusatzfinanzierungsnotverordnung» tritt am Mittwoch in Kraft und wird dem Landrat so bald als möglich unterbreitet.

Mehr Gelder für A-fonds-perdu-Beiträge

Mit der Notverordnung orientiere sich der kantonale Anteil an den Härtefallgeldern am Mindestbetrag nach Bundesrecht. Dies bleibe auch so, sollte der Bund in Zukunft zusätzliche Mittel sprechen. Dadurch erübrige sich ein laufendes Nachjustieren der kantonalen Bestimmungen, hält der Regierungsrat weiter fest. «Selbstverständlich wird Unternehmen weiterhin nur eine Finanzhilfe gewährt, sofern die Vorgaben des Bundes und die Voraussetzungen gemäss der kantonalen Härtefallverordnung erfüllt sind. Alle Gesuche werden individuell geprüft», sagt Othmar Filliger.

Im Rahmenkredit für das Härtefallprogramm sind die nicht rückzahlbaren Beiträge ursprünglich plafoniert worden. Angesichts der jüngsten Entwicklung mit der Schliessung von Betrieben erweist sich dies inzwischen als problematisch. Es werden dringend mehr A-fonds-perdu-Beiträge benötigt, um eine wirksamere Hilfestellung leisten zu können. Daher übersteuert die Notverordnung auch in diesem Punkt den Landratsbeschluss. Neu werden sämtliche Bundesmittel für nicht rückzahlbare Beiträge eingesetzt, die Kantonsmittel werden als Bürgschaften vergeben.

183 Gesuche sind bisher eingegangen

Die nun in die Wege geleiteten Schritte basierten auf der Analyse des Regierungsrates, dass die bisherigen 10,43 Millionen Franken mittel- und langfristig nicht ausreichen würden, um die Überlebensfähigkeit notleidender Betriebe nachhaltig zu stärken. Im Rahmen der ersten Eingaberunde zwischen dem 15. Januar und dem 15. Februar 2021 seien insgesamt 183 Härtefallgesuche eingegangen. Im Auftrag des Kantons habe die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) diese auf materieller Ebene geprüft. In den nächsten Tagen befinde die Entscheidungskommission, die aus dem Volkswirtschaftsdirektor, dem Finanzdirektor sowie einem Vorstandsmitglied des kantonalen Gewerbeverbandes besteht, über Annahme der Gesuche, Beitragshöhe sowie Art der Auszahlung. Pro Unternehmen würden gestützt auf die Härtefallverordnung höchstens 300'000 Franken an A-fonds-perdu-Beiträgen und maximal 750'000 Franken an Darlehen gewährt. Nach Mitte Februar eingehende Gesuche würden weiterhin entgegengenommen, geprüft und in chronologischer Reihenfolge beurteilt.

Die Referendumsfrist zum Landratsbeschluss über den ursprünglichen Rahmenkredit von 5 Millionen Franken ist ungenutzt verstrichen. Erste Beiträge aus dem Härtefallprogramm könnten daher Anfang März ausbezahlt werden, so der Regierungsrat.