Die Schule Stansstad steht im Rampenlicht Der Künstler Gerry Hofstetter beleuchtet das Oberstufenschulhaus Stansstad mit Schülerzeichnungen zur Mondlandung.

Ein Bild zur Mondlandung von Malin Stöckli (5. Primar A) Bild: PD

(sma) Nach dem Start am 2. Januar 2020 geht es am 24. Januar mit dem Jubiläum «600 Jahre Stansstad» weiter – und wieder stehe eine Lichtinstallation von Gerry Hofstetter im Mittelpunkt, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. In Stansstad findet Hofstetters Lichtkunsttour 2019 ihren Abschluss, die unter dem Patronat der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich steht.

Auf diesem Bild von Carmen Barmettler weht gar die Schweizer Fahne auf dem Mond. (6. Primar B) Bild: PD

Auf der Tour mit dem Titel «Bildung für Alle – Schulen im Rampenlicht» wurden 2019 in der ganzen Schweiz und in Liechtenstein Hunderte von Schülerzeichnungen zum Thema «50 Jahre Mondlandung» an Schulhausmauern projiziert. Als Hofstetter die Schulleitung in Stansstad zur Teilnahme am Projekt einlud, sagte sie laut Mitteilung gerne zu. Vor 30 Jahren habe Stansstad den Schritt zu einer integrativen Schule gemacht. Was damals ein innovativer Entscheid gewesen sei, passe nun sehr gut zum Motto der Tour.