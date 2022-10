Ob- und Nidwalden Theaterfreunde können sich auf reichhaltige Theaterkultur freuen Nach einigen Ausfällen in den letzten Jahren herrscht in der Unterwaldner Theaterwelt aktuell wieder Vollbetrieb.

Der Tisch ist gedeckt. Die Theaterfreunde können sich auf ein reichhaltiges Theatermenü freuen. Sei es ein Krimi, ein Märchen, ein Lustspiel, ein Bauernschwank oder auch etwas Ernsteres. Wie an der Präsidentenkonferenz der Unterwaldner Theatergesellschaften in Kerns zu vernehmen war, planen von den 22 im Regionalverband der Zentralschweizer Volkstheater (RZV) vertretenen Theatergesellschaften deren 19 eine Produktion.

Gustav Ziegler, Regionalvertreter RZV. Bild: Richard Greuter (Kerns, 2. Oktober 2022)

Gemäss RZV-Regionalvertreter Gustav Ziegler ist der Hunger nach der Pandemie auf beiden Seiten gross. Trotz des noch unsicheren Winters zeigt sich Ziegler euphorisch: «Ich bin optimistisch. Ich denke, dass sehr viele wieder gerne ins Theater gehen.» Lobende Worte findet auch Theo Huber von der Märli Biini Stans, die vor etwas mehr als einer Woche mit dem Märchen «Frau Holle» begonnen hat: «Wir sind bis zum Schluss gut besetzt.»

Ein besonderer Leckerbissen ist von den «Theaterleyt Lungerä» zu erwarten. Nach mehreren Verschiebungen starten die Lungerer im kommenden Mai mit der Freilichtaufführung «Der Glöckner von Notre Dame» von Victor Hugo. Bei diesem Klassiker handelt es sich um ein schicksalhaftes Liebesdrama. Wie zu vernehmen war, wird bei diesem Freilichttheater die Lungerer Kirche ins Geschehen integriert.

Theaterpremiere an Stelle einer Sylvesterparty

Drei Theaterproduktionen starten noch in diesem Jahr. Am 15. Oktober beginnt die Theatergesellschaft Oberdorf mit ihrer schwarzen Komödie «Das isch’s gsi?» und am 28. Oktober der Theaterverein Stansstad mit «Stirb schneller Darling». Wer am 31. Dezember eine Theaterpremiere einer Silvesterparty vorzieht, liegt mit der französischen Kriminalkomödie «Diä 8 Froiwä» vom Theater Giswil richtig.

Die Unterwaldner Sektion des Regionalverbandes Zentralschweizer Volkstheater traf sich in Kerns zur Präsidentenkonferenz. Bild: Richard Greuter (Kerns, 2. Oktober 2022)

Etwas gedrängter präsentieren sich die Theatertermine Anfang Jahr. Am 6. Januar beginnt die Jungmannschaft Hergiswil mit «Rent a family», einer Neubearbeitung von Tante Jutta aus Kalkutta, und das Theater Ennetmoos mit dem Schwank «Ifluss-reychi Leyt». Eine Woche später findet die Premiere von «Monsieur Claude und seine Töchter» von der Theatergesellschaft Buochs und die Komödie «War das eine Wehe» von der Theatergesellschaft Ennetbürgen statt. Mit der Komödie «Familienbande» startet die Theatergesellschaft Stans am 21. Januar ihre Produktion.

«Nid ganz hundert» kommt endlich zur Aufführung

Wer ein theatralisches Wellness erleben möchte, liegt am 4. März bei den Kernser Spielleuten mit «Wellness – aber anders» von Anna Lischer richtig. Gleichentags feiert das Schwander Theater mit der volkstümlichen Komödie «Das chaibä Teschtamänt» Premiere. Am 11. März folgen das schon drei Mal verschobene Schauspiel «Nid ganz hundert» von der Theatergruppe Alpnach und «Schiff über Bord» von der Theatergesellschaft Sarnen. Eine Woche später geht es in Engelberg los. Mit dem Theaterstück «Ä Frau zfiel» feiert die Theatergruppe Engelberg Premiere.

Am 29. April beginnt das «Theaterwärch Stans» mit ihrer Theaterkomödie «Theater, Theater!». Ihr letztes Theaterstück «Spätherbst» spielte die Theatergesellschaft Wolfenschiessen in einer Baracke in Oberrickenbach. Vizepräsident Roger Odermatt sprach von acht erfolgreichen Aufführungen. Am gleichen Ort starten die Wolfenschiesser im kommenden Mai mit einer neuen Produktion. Noch nicht bekannt ist der Name des Stücks.

Die Freilichtaufführung «Doppelmord auf der Gruobialp» war diesen Sommer gut besucht. Das Theater Dallenwil macht nun eine Pause und wird erst im Herbst 2023 wieder eine Produktion umsetzen. Bild: Romano Cuonz (Maria Rickenbach 18. Juni 2022)

Insgesamt 7000 Besucherinnen und Besucher haben die Freilichtaufführung «Doppelmord auf der Gruobialp» gesehen. Nach diesem Erfolg möchte die Theatergesellschaft Dallenwil erst im Herbst 2023 wieder spielen. Das Theater Kägiswil befindet sich in einem Zwischenjahr. Wie Gustav Ziegler berichtet, ist am 14. Januar ein Krimidinner mit Spaghettiplausch geplant.