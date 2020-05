Die VBL betreiben künftig keine Postautolinien mehr in Nidwalden Ab Dezember übernimmt Postauto die Buslinien ab Stans von der VBL. Für die Kundschaft und das Personal ändert sich allerdings nichts.

(lil) Die VBL-Tochter Thepra AG ist seit vielen Jahren als Postauto-Unternehmen im Kanton Nidwalden tätig. Das soll sich nun ändern, haben Postauto und VBL gemeinsam entschieden. Ab Dezember 2020 werden die Buslinien in Nidwalden von Postauto selber betrieben. Das Angebot wird unverändert weitergeführt. Und auch für das Fahrpersonal bleiben die Arbeitsbedingungen gleich.

Zusammen mit den schon seit Dezember 2018 in eigener Regie betriebenen Linien ab Sarnen entstehe nun ein «Regiebetrieb Unterwalden» mit fast 100 Mitarbeitenden und 36 Fahrzeugen, wie in der Mitteilung von Postauto zu lesen ist. «Dadurch lassen sich Synergien nutzen.» So etwa bei der Personal- und Fahrzegdisposition, der Reservehaltung und dem Pikettdienst.